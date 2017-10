El Parlament declara la independencia de Catalunya

El Parlament ha consumado el desafío y ha aprobado, con los votos de JxSí y la CUP, una resolución que declara "la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social". Esta afirmación se incluye en el preámbulo de la propuesta en un intento de restarle valor jurídico cara a la batalla que se avecina en los tribunales. Con la aprobación de las dos resoluciones, la segunda de las cuales insta a poner en marcha un proceso constituyente, los independentistas dan proclamada la República catalana.

Una hora después, el Senado, en una votación en la que no ha participado el senador y expresident de la Generalitat, José Montilla, ha dado vía libre al Gobierno para aplicar el 155 en Catalunya, que supondrá, si así lo aprueba el Ejecutivo central esta misma tarde, destituir a todo el Govern y dejar al Parlament en la irrelevancia.

En el Parlament, la votación se ha llevado a cabo gracias a que Forcadell ha desoído una vez más a los letrados, que le han advertido que no debía permitir que se votase la declaración independentista, y han recordado a los integrantes de la Mesa que tramitarlo podrá tener consecuencias penales.

Votación secreta

La advertencia de los letrados ha sido en vano. En una última maniobra, la mayoría independentista ha pedido votar la declaración independencia en secreto y en una urna. Los grupos de la oposición han acusado a JxSí y la CUP de "esconderse" para declarar la independencia.

En el recuento han aparecido dos votos en blanco y 10 en contra, junto a 70 votos del sí, lo que significa que no todos los diputados independentistas, 72 en total, han votado favorablemente. La votación, al igual que pasó en el pleno que aprobó la ley del referéndum, se ha producido sin la presencia en el hemiciclo de los 52 diputados que suman Ciutadans, el PSC y el PP.

En una declaración en el Parlament apoyado por centenares de alcaldes, el Govern y los diputados independentistas, Puigdemont ha llamado a la calma. "Toca mantener el pulso del país en la paz, el civismo y la dignidad", ha dicho. También el vicepresident, Oriol Junqueras, se ha dirigido a los ciudadanos que estén "inquietos y preocupados" para pedirles "confianza en la nueva república".

Los diputados en el Parlament cantando "Els Segadors" tras proclamar la república SANDRA LÁZARO

El debate en el hemiciclo ha incluido momentos de tensión pero sin llegar a los niveles del pleno de principios de septiembre. "Hoy fundamos un nuevo país sobre los principios y la dignidad", ha asegurado la portavoz de JxSí, Marta Rovira, que ha reconocido que "no será fácil, no será gratuito y no será de un día para otro".

Los independentistas han votado en una sesión en la que el president Carles Puigdemont se ha negado a comparecer pese a las peticiones de la oposición. Puigdemont dejó este jueves en manos del Parlament la decisión sobre la independencia, después de tomar la decisión de no convocar elecciones al considerar que el Gobierno central no le garantizaba la retirada de la intervención de la Generalitat por la vía del 155.

Los socialistas han reconocido que no les gusta la aplicación del 155 pero han señalado que llegados a este punto su aplicación es inevitable y ha responsabilizado de ello al presidente de la Generalitat. El PP, por su parte, ha denunciado la fractura política y social, y su portavoz, Alejandro Fernández, la ha resumido en esta frase dirigida a Carles Puigdemont: "¿Hay alguien en el planeta que no sea facha? Hasta usted durante tres horas fue facha y 'botifler'"

Catalunya Sí que Es Pot no se ha ausentado del hemiciclo pero ha votado en contra, con un discurso muy duro contra la mayoría independentista. "La DUI no nos protegerá del 155", ha advertido Marta Ribas. Por su parte, la CUP se ha felicitado por el paso dado este viernes, por el que la formación anticapitalista ha apretado al Govern durante toda la legislatura. "Hoy iniciamos la destitución del régimen y de la monarquía borbónica", ha asegurado el diputado Carles Riera.