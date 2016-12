IMÁGENES | Alcalá del Júcar espera los informes de los geólogos para recuperar la normalidad

La localidad albaceteña de Alcalá del Júcar espera los informes de los geólogos para recuperar la normalidad tras el desprendimiento de una gran roca que ha afectado a una decena de viviendas. El incidente dejaba impresionantes imágenes y a los vecinos del municipio sorprendidos. Efectivos del SEPEI, Protección Civil, y Guardia Civil ha permanecido durante la mañana en la inmediaciones acordonando la zona para evitar segundos desprendimientos.

Las viviendas quedaron destrozadas Albacete Capital

La zona que se ha desprendido había sido sujetada con una malla metálica pero las lluvias de los últimos días podrían haber removido el suelo sobre el que estaba anclada. El desprendimiento ha ocurrido en un lugar en el que las casas se utilizan sobre todo los fines de semana, aunque los vecinos de la zona explicaron que en una de las viviendas demolidas por el trozo de montaña caído, habían estado personas hasta las seis de la tarde, aproximadamente. La fortuna ha querido que no haya que lamentar daños personales.

El que está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España ha recibido la visita de distintas autoridades y técnicos de la Junta para estudiar cuál es el siguiente paso. Los géologos tendrán que decidir qué hacer ahora, mientras el resto de administraciones colaboran en la búsqueda de una solución. Además el diputado del PSOE por Albacete en el Congreso, Manuel González Ramos, ha estado a primerísima hora en Alcalá del Júcar, informándose de las circunstancias para estudiar si el municipio puede pedir alguna ayuda de orden estatal para su reconstrucción.

Algunos afectados se enteraron por las redes sociales

María José es propietaria del garaje sobre el que se ha quedado la piedra caída. Explica que no vive en la casa ya que es vecina de Almansa, pero se enteró por redes sociales del desprendimiento. Se muestra optimista a pesar de que la piedra frenó su trayectoria a escasos dos metros de su casa: “En realidad creo que no habría pasado nada porque si no, me hubieran avisado antes”. Se trata de un inmueble en el que no viven habitualmente, “era un garaje”, explica que la piedra ha caído en el anejo de la vivienda. Además añade que la casa de al lado también es de otro vecino de Almansa. Reconoce que no sabe ni en cuanto podría cuantificar los daños.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar, donde ha mantenido una reunión de evaluación y coordinación con el alcalde de la localidad, Pedro Antonio González, y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, para analizar las consecuencias del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sufrido anoche, que ha provocado daños en diez viviendas, en el tendido eléctrico y en el servicio de agua.

El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha reseñado que el presidente ha querido conocer de primera mano este “grave incidente en el que afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana, aunque es evidente que los daños materiales e incluso patrimoniales son bastante cuantiosos”.

Vista desde la zona superior del municipio Albacete Capital

En este sentido, el portavoz ha informado que el procedimiento en estos momentos se está basando en acordonar y limpiar la zona, así como en realizar una evaluación de todos los daños en esta localidad. Durante todo el fin de semana y hasta el pasado lunes, las lluvias han sido constantes en Alcalá del Júcar, unos de los municipios más turísticos de la región.

200 litros por metro cuadrado en seis días

Por su parte, el delegado de la Junta en Albacete ha señalado que han sido 200 litros de agua los que han caído en apenas seis días, “lo que provoca que en estas zonas tan emblemáticas tengamos estos inconvenientes”. Según ha explicado, cuando tuvieron conocimiento del siniestro desde el 112, “automáticamente nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar y se activaron todos los protocolos de emergencia pensando que pudiera haber alguna víctima”, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.

Tras relatar cómo las tres personas que habían quedado atrapadas pudieron ser evacuadas en solo unas horas, Ruiz Santos ha reseñado que “ahora toca asegurar la zona y esperar a que se pueda trabajar con seguridad”, y ha vuelto a mostrar toda su colaboración al alcalde.

La zona quedó acordonada Albacete Capital

Durante su visita, el presidente regional se ha interesado también por la labor desarrollada por el operativo movilizado desde el Servicio de Atención de Urgencias, en el que han participado agentes de la Guardia Civil, Bomberos de Casas Ibáñez, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero sanitario y una UVI.