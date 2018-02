C's plantea un acuerdo provisional para reformar la Ley Electoral castellano-manchega que rechaza Podemos

Ciudadanos Castilla-La Mancha ya tiene sobre la mesa una carta del vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, fechada el 19 de enero, en la que emplaza a la formación naranja a una reunión para hablar de la reforma de la Ley Electoral castellano-manchega, aunque no hay día, de momento, para el encuentro.

“Intentaremos que sean ágiles porque nos tienen acostumbrados a hablar mucho, sin concretar nada”, apunta la portavoz regional de la formación naranja, Orlena De Miguel quien recuerda que “no queda nada” para las Elecciones Autonómicas y Municipales de 2019.

“Tendremos que hablar también a nivel nacional y queremos que la negociación tenga los mismos criterios en toda España. Entendemos que el PSOE también, el PP si se quiere sumar y en cuanto a Podemos…No sabemos”.

Esos criterios pasan, fundamentalmente, por lograr que la nueva Ley Electoral recoja “proporcionalidad en el voto, que esté lo más pegado a eso de ‘un hombre, un voto’ que se pueda”. Y es que, la portavoz de la formación naranja sostiene que “lo que no puede ser es que en una zona, 100.000 votos te den dos escaños y en otra, te dé cero. Es un problema que hay que resolver”. No será fácil, reconoce, porque “tenemos un corsé muy apretado y es que no dará tiempo a reformar el Estatuto de Autonomía”.

Por eso plantea, a la espera de una reforma definitiva “y bien hecha” del Estatuto, un acuerdo provisional “con el máximo consenso y debatiendo en una mesa común” porque “todos estamos de acuerdo en que la actual Ley Electoral no es justa porque hay un reparto en las Cortes regionales que no es representativo del voto de los castellano-manchegos en 2015 y no digo nada del de ahora”. Ciudadanos dispone ya de "propuestas técnicas" para poner sobre la mesa. Incluso para cambiar el sistema de recuento de votos, dejando de usar la Ley d’Hont.

Esta semana el líder de Podemos Pablo Iglesias y el de Ciudadanos, Albert Rivera pactaban unir fuerzas para impulsar una reforma electoral en España y tras hablar el miércoles por teléfono acordaban "reunirse para abordar el tema de la reforma electoral” española.

En Castilla-La Mancha los contactos entre ambas formaciones para hablar sobre la ley electoral castellano-manchega no se han producido. “Desde Podemos Castilla-La Mancha no nos han contactado en ningún momento, ni para este tema ni para ninguna otra cosa. Pero, vamos, me sentaría con García Molina, sin ningún problema”, comenta la portavoz regional de Ciudadanos. Orlena de Miguel sí detalla que en breve se reunirá con el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. “Ya hemos hablado del tema en alguna ocasión”.

Mientras, fuentes de Podemos Castilla-La Mancha confirman haber recibido también el emplazamiento de Martínez Guijarro para conversar sobre la reforma. El secretario regional de Podemos, José García Molina, ha respondido ya a la misiva mostrando su interés en comenzar la negociación aunque tampoco ha habido posteriores contactos.

Podemos ratifica la postura ya expresada por la diputada regional y vicepresidenta primera de las Cortes Regionales, María Díaz. "Nuestra apuesta es una reforma integral del Estatuto de Autonomía. No estamos dispuestos [a hacerlo] por cálculos electorales o partidistas a que se modifique únicamente la Ley electoral". Una propuesta que se aleja de las tesis de Ciudadanos, aunque las fuentes de Podemos consultadas sostienen que también la formación morada se muestra "encantada" de hablar con Ciudadanos. De momento, los mimbres no dejan vislumbrar un acuerdo solvente en el ya plazo de descuento hacia el calendario electoral de 2019.