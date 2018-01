IU buscará el apoyo de Ciudadanos para cambiar la Ley electoral de Castilla-La Mancha

Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha anunciado que se dirigirán a Ciudadanos para intentar sacar adelante la reforma de la Ley electoral regional. Esto, al considerar que ni PSOE ni Podemos tienen "voluntad" de llevar a cabo esta reforma, y también al considerar que ambos partidos sufrieron la misma suerte debido a la ley electoral. "Les ha pasado lo mismo que a Izquierda Unido, que no están representados", explicó el coordinador regional, Juan Ramón Crespo.

Crespo aseguró que no hay "ningún obstáculo" para llevar a cabo la reforma del estatuto de autonomía: "la propuesta que salga, mientras sea democrática, no va a tener ningún obstáculo en el Congreso [de los Diputados]", aseguró Crespo. En este sentido, explica que Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos lo votarían a favor. Además, en el caso de que el PP la rechazara en el Senado, "puede volver al Congreso" para volver a ser votada y ser aprobada. "No hay ningún pretexto. El tiempo no es pretexto", aseguró Crespo. La propuesta de IU sería que el parlamento tuviera entre 63 y 69 diputados.

El dirigente de la coalición, recordaba que el pasado 28 de diciembre Emiliano García-Page volvía a traer a colación la reforma del estatuto de autonomía y de la ley electoral. Este, asegura, es un compromiso del presidente, y que ha "culpado" a Podemos para no poder llevarlo a cabo. "En el pacto no dijeron ni que fuera uno de sus objetivos. Ahora vuelven porque IU está incitando a esta reforma", recalcó Crespo.

Sin embargo, ha calificado de "fraude" y "trampa electoral"la propuesta del presidente de la Junta de Comunidades de aumentar dos diputados en la Cortes regionales, "ya que dos más no es absolutamente nada". Además, desde Izquierda Unida recuerdan que desde el PSOE tacharon la reforma de la legislación "chapuza" y "trampa" y que, incluso, llegaron a presentar un recurso de inconstitucionalidad al "vulnerar la representación de los ciudadanos".

"Ahora, dos años y medio después, sólo quieren ganar tiempo anunciando la reforma de la Ley. No lo van a cambiar y nos parece gravísimo", afirmó Juan Ramón Crespo. Además, han tachado de "desconcertante" que Podemos pidiera la reforma y no haya vuelto a insistir en el tema.

Finalmente, han asegurado que van a empezar una campaña para informar de lo que supone dicha ley electoral. "Queremos una ley democrática que represente, un hombre o una mujer, un voto", aseguró. "Vamos a dirigirnos a los sindicatos, a la universidad, a los movimientos ciudadanos", afirmó, al igual que mociones en los distintos ayuntamientos de la región.