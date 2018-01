Ecologistas alerta sobre el elevado impacto ambiental de la mina de wolframio de Abenójar

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina El Moto, de extracción de wolframio, promovida por Minning Hill´s S.L en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), instando no solo a que se niegue esta prórroga sino, derivado de ello, a que se archive el expediente administrativo. El wolframio o tungsteno es una materia prima utilizada en la industria y la infraestructura militar.

Los primeros motivos que alegan son la falta de agua, los riesgos de contaminación y la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.

También explica que Minning Hill's ha incumplido la DIA de manera reiterada, no presentando ni el estudio hidrogeológico integral, que condicionaba para asegurar que no hay riesgos sobre la salud pública, ni un plan de restauración que corrigiera parcialmente los impactos en la biodiversidad y el paisaje. Según apunta, en tres años de vigencia de la DIA, el promotor no ha presentado “clarificación alguna de cómo minimizar estos riesgos”. “¿Qué elementos hay para apreciar que lo va a hacer ahora?”, añade.

Igualmente, la organización ecologista detalla que existe una “razón objetiva” que haría ver que si la Administración ambiental de la Junta renovara la DIA, estaría, al menos, “cometiendo un gravísimo error en cuanto a cumplir con su responsabilidad”: garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar los ecosistemas.

Las condiciones del entorno "han variado"

En este sentido, la normativa indica que sólo podría renovarse dicha DIA "en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales". Los ecologistas consideran que las condiciones del entorno “han variado de manera muy notable, de tal calibre que justificarían en sí mismas la revisión del proceso”.

Ponen como ejemplo que la situación del sistema hídrico ha empeorado de forma drástica tras tres años de merma constante de precipitaciones, que ha provocado una grave sequía. “Los enormes consumos de agua previstos no harían más que agravar la situación, comprometiendo el abastecimiento de las poblaciones”. También afirma que la biodiversidad existente en el año 2017 es muy superior a la que se definió en 2014: la presencia de especies como cigüeña negra, buitre negro, águila perdicera, águila culebrera y muchas más no fueron consideradas a la hora de emitir la DIA. Ahora se encuentran en el entorno de la explotación.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que la anulación de la prórroga “se justifica plenamente”, y haciéndolo así, la Junta de Castilla-La Mancha haría un importante “ejercicio de responsabilidad”, minimizando “los riesgos sobre la salud humana y apuntalando la protección ambiental en el sentido de buscar desarrollos económicos compatibles con los valores naturales, que aún encontramos en nuestras tierras manchegas”.