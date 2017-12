PSOE y Podemos aprueban sus segundos presupuestos como Gobierno en Castilla-La Mancha

Finalmente en una única jornada y no en dos como estaba previsto, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con los votos a favor de PSOE y Podemos y en contra del PP, los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2018. Unas cuentas que ascienden a 9219,1 millones de euros, un 3.1% mas que los presupuestos de este año superando la barrera de los 9.000 millones. En cuanto al presupuesto no financiero de la Junta, "el que repercute en los ciudadanos de Castilla-La Mancha" para 2018 sube un 2,7 % respecto al presente ejercicio y asciende a 7.609,7 millones de euros, 203 millones más que el de 2017. De esta forma, las cuentas podrán entrar en vigor el 1 de enero del año 2018, lo que ocurrirá por primera vez en lo que va de Legislatura.

Las 316 enmiendas parciales que se han debatido en el pleno del Grupo Parlamentario Popular han sido rechazadas en las Cortes regionales, con los votos en contra de PSOE y Podemos, entre ellas algunas marcadas por la polémica como la relativa a la financiación de la UCLM, en la que el PP pedía una subvención nominativa anual para la institución de 150 millones de euros. Han sido un total de 28 bloques de debate en los que solo han intervenido diputados del PP y del PSOE, en el caso de los 'populares' porque era el único grupo que mantenía enmiendas, mientras que los socialistas han actuado como defensores del dictamen del Proyecto de Ley.

De esta manera, los diputados de Podemos no han tenido voz a lo largo de toda la sesión, ya que reglamentariamente, al no mantener enmiendas vivas --todas las que presentaron fueron aprobadas en la Comisión preparatoria--, no se contemplaba para ellos ningún turno de palabra. En todo caso, y a la finalización del debate, sí que se les ha permitido un turno de palabra para fijar su posición.

A la hora de la votación, el PP ha solicitado que ocho enmiendas se votarán por separado y fuera de sus bloques, para obligar a los diputados de Podemos a fijar su posición en asuntos que defendieron en el pasado pero que ahora han terminado por no apoyar. Así, se han votado de forma individual enmiendas como las relativas a la agricultura ecológica, a la carrera profesional sanitaria, a los 150 millones para la UCLM, para impulsar una Plataforma Logística en Talavera o la retirada de restos de amianto en el barrio del Polígono de Toledo. Sin embargo, y tal y como se esperaba, todas estas enmiendas han terminado siendo de nuevo rechazadas por la suma de fuerzas entre PSOE y Podemos.

Inmaculada Herranz y Aurelia Sánchez. FOTO: JCCM

Ruiz Molina: "Es el presupuesto de la victoria"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto el punto y final al debate presupuestario para poner en valor el "duro trabajo" de PSOE y Podemos, pero matizando que "no se puede decir lo mismo del PP, que no se ha leído ni el texto". Además ha señalado que la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 supone "la victoria de los avances en materia de sanidad, de educación, de reducción de paro y de tasas de crecimiento de la economía".

Sobre las cuentas para el próximo ejercicio, Ruiz Molina ha añadido que demuestran que “con las mismas cifras se pueden hacer cosas muy diferentes, fundamentalmente, pensar en la ciudadanía a la hora de elaborar los presupuestos”. “Con el presupuesto de 2018 hablamos en todo momento de avances y de defensa a aquellos que más lo necesitan”, ha resaltado Ruiz Molina.

Francisco Cañizares: "Son los presupuestos de la derrota de Castilla-La Mancha"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado que “éstos son los presupuestos de la derrota, de los que nadie quiere hacerse responsable”. En este sentido, el portavoz popular ha señalado que “éstos son los presupuestos de la vergüenza de Page, que no ha querido estar ni presente en el debate de los mismos, en una actitud que es detestable democráticamente hablando”.

Según Cañizares, el hecho de que Page se haya ausentado del debate de las cuentas regionales indica "el desprecio" que tiene no solo a esta institución, sino a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por ello, ha asegurado que “Page es un mal presidente y un mal ejemplo para los ciudadanos de esta tierra”, ya que no ha sido capaz ni siquiera de dar la cara.

Juan Alfonso Ruiz Molina y José García Molina FOTO: JCCM

David Llorente: "Estos presupuestos siguen avanzando en la recuperación"

El portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha valorado de forma positiva los presupuesto de 2018 porque "siguen avanzando en el camino de la recuperación".. Según Llorente, estas cuentas avanzan en extremos como la reducción de derivaciones sanitarias a la privada, o alrededor de tres ejes "fundamentales" como la sostenibilidad, el Plan de Garantías Ciudadanas ideado por su formación e incorporado en las cuentas por el Gobierno o la "protección de lo público", lo que se traduce a su juicio en la recuperación de derechos de funcionarios como el recorte salarial de 2012 o la posibilidad de que los docentes interinos puedan cobrar el verano.

Además, ha puesto el acento en los logros conseguidos por Podemos, por ejemplo con la apertura del Hospitalito del Rey, que será una realidad gracias a 500.000 euros negociados por los diputados morados; o el hecho de que haya "más dinero que antes para la agricultura ecológica".

Por su parte, la presidenta de la formación en las Cortes, María Diaz, ha dicho al PP que "si estos presupuestos les molestan tanto es que deben apuntar en la buena dirección. Algo haremos bien, cuando ustedes lo están pasando mal". Además ha apuntado, dirigiéndose al PSOE: "Es obvio que éstos no son nuestros presupuestos tampoco son los suyos, son los presupuestos fruto de un acuerdo, de una negociación y de un ejercicio de democracia para profundizar en los cambios que necesita esta región".

Blanca Fernández: "Castilla-La Mancha vuelve a ser una tierra de oportunidades"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha señalado que en este pleno hemos visto claramente que hay dos maneras muy distintas de hacer política: "una es la de el Gobierno de Emiliano García-Page que cumple con la palabra dada frente a una oposición teledirigida desde Madrid por Cospedal, irresponsable, que pretende seguir recortando en diferido con sus enmiendas".

La parlamentaria socialista ha apuntado que el PP está de acuerdo con el 95% del presupuesto a pesar de "los fuegos de artificio" a los que hemos tenido que asistir y si fueran coherentes deberían apoyar los Presupuestos. El PP es una oposición sin ideas y sin liderazgo y no son creíbles porque su discurso va por un lado y sus enmiendas de recortes van por otro".

El PP no consigue el apoyo de Podemos para la retirada del amianto en Toledo

El encargado del Grupo Parlamentario Popular de defender la enmienda relativa al amianto del barrio toledano de Santa María de Benquerencia (Toledo), que también ha sido rechazada, ha sido Antonio Martínez, quien ha criticado que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, "no ha tenido reparo" en decir que el problema estaba solucionado, al tiempo que afeaba que "el Gobierno falta mucho a la verdad y juega con la salud de los toledanos". Y ha solicitado que "cuantifiquen la partida para la retirada del amianto porque no aparece ni un solo euro" y el PP pide dos millones de euros.

Sin embargo, la socialista Carmen Torralba, según recoge Europa Press, ha recordado que el actual Gobierno regional es "el único que se ha preocupado" por la retirada del amianto, porque en la época de Cospedal "no abrían ni las puertas de los despachos a los vecinos". "Ahora hay una partida de dos millones de euros y es una dotación suficiente" para este asunto.