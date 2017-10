El segundo presupuesto del Gobierno PSOE-Podemos aumenta el gasto en más de 200 millones

Avanzar en la recuperación del Estado del Bienestar, afianzar la prosperidad económica de la región y mantener el rigor en las cuentas públicas. Estos son los principales objetivos que persigue el presupuesto de 2018 de Castilla-La Mancha. Cuando no han pasado ni dos meses desde que las Cortes aprobaran 'in extremis' las cuentas de 2017, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para el año que viene, que asciende a 9219,1 millones de euros, un 3.1% mas que este año, superando la barrera de los 9.000 millones, “algo que no pasaba desde 2010”, ha señalado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En cuanto al presupuesto no financiero de la Junta, "el que repercute en los ciudadanos de Castilla-La Mancha" para 2018 sube un 2,7 % respecto al presente ejercicio y asciende a 7.609,7 millones de euros, 203 millones más que el de 2017,"con lo que todas las políticas de gasto recogidas en el mismo, a excepción de Servicios de Carácter General y Agricultura, en este caso por el enorme peso de sus fondos finalistas, crecen más". Además ha avanzado que más del 70% del presupuesto no financiero se destinará a gasto social, en concreto 5.197 millones de euros, 176,9 más respecto al presente ejercicio.

Unas cuentas, que según Ruiz Molina, están diseñadas para cumplir con el objetivo de déficit del 0,4 % marcado para el año que viene y que se han redactado desde el diálogo social con agentes sociales y económicos y junto con Podemos que ahora forma parte del Gobierno regional. Este proyecto de Ley ya ha sido registrado en las Cortes regionales para comenzar con su tramitación parlamentaria, al objeto de que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2018.

En el ámbito educativo una de las principales novedades que incluye el proyecto de Ley de Presupuestos es la dotación del denominado 1% cultural, “es decir se van a destinar más de 1.2 millones de euros a actividades de carácter cultural, que le quitamos al resto de las consejerías”, ha señalado Ruiz Molina. Además, el proyecto de Ley tiene previsto el pago de los interinos en verano en vacante a 1 de septiembre, la reducción de las horas lectivas, y 60 actuaciones en infraestructuras educativas, con la eliminación de 35 aulas prefabricadas.

Además se pretende mejorar la financiación de las dos universidades que cooperan en la región, la UCLM y la Universidad de Alcalá. "Un incremento de más del 3.7% en la financiación nominativa más lo que es consecuencia de los programas de investigación y en el Campus de Guadalajara, vamos a intentar poner en marcha el nuevo campus para lo que tenemos que desbloquear los asuntos administrativos con el propio Ayuntamiento".

En Sanidad, una de las novedades más importantes es que se quiere incluir la prestación farmacéutica para los menores con discapacidad, "fue un avance que ya dio a conocer García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región y que se va a poner en marcha en 2018", ha señalado Ruiz Molina. Además se quiere continuar con el Plan de Renovación Tecnológica con 18 nuevos equipamientos, se pretende continuar con las infraestructuras hospitalarias e impulsar las obras de los centros de Atención Primaria.

En el ámbito del Bienestar Social, este proyecto del ley incluye dos novedades importantes: por un lado se pretende aumentar la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad y se quiere poner en marcha el transporte social para personas mayores. Además otros de los objetivos que persigue este presupuesto es dotar a Castilla-La Mancha de más residencias para mayores y personas con discapacidad, incrementar el termalismo social y el termalismo terapéutico y se va a dotar de más recursos y profesionales para teleasistencia y ayuda a domicilio.

En cuanto al Empleo Público se quiere recuperar el 1.5% salarial pendiente y poner en marcha nuevas ofertas de Empleo Público “la de 2017 y 2018”. Otra de las novedades de este proyecto de Presupuestos es que la inversión en infraestructuras de carácter social se incrementa un 17%, con 13,4 millones más,

Desde el punto de vista económico este Presupuesto contempla más de 2.000 millones para gasto estrictamente económico. Entre otras actuaciones se incluye un impulso al crecimiento y desarrollo del mundo rural para lo que se va a destinar 277 millones, un 15.9% más que en las cuentas del pasado ejercicio, para el Plan Adelante se destinarán 55.4 millones, un 3.4% más, para el Nuevo Plan de Empleo, 86.8 millones de euros, un 4.8% más y para el Fomento del I+D+I y nuevas tecnologías 111 millones de euros, un 3.7% más que en las cuentas de 2017.

En cuanto a la Economía y al Empleo, el proyecto de Ley contempla más ayudas para mejorar la competitividad empresarial, un nuevo plan de empleo y garantías ciudadanas y un III Plan de Formación Profesional y Red de Hostelerías. En el ámbito de la agricultura, se va a llevar a cabo la modernización y transformación de regadíos, la mejora y acondicionamiento de caminos rurales, se van a ofrecer créditos para la reconversión del viñedo y se van a ofrecer ayudas para proyectos agrarios de carácter medioambiental.

Además, Ruiz Molina se ha referido a los ingresos, destacando que en 2018 no se van a modificar los impuestos que tiene que abonar la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista financiero, el consejero de Hacienda ha destacado que con los presupuestos de 2018 se consigue por segundo año consecutivo un ahorro neto positivo, que ascenderá a 115,2 millones de euros, incrementándose un 51 por ciento con respecto al año pasado.

También en relación con el rigor de las finanzas públicas, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que durante el año pasado se redujo a la mitad la necesidad de financiación, uno de los objetivos que tiene marcados el Gobierno regional.

143 millones para el Plan Integral de Garantías Ciudadanas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado también el Plan Integral de Garantías Ciudadanas para 2018, que contará con un presupuesto de 143 millones de euros, lo que supone 24 millones más que en 2017. Este Plan impulsado por Podemos, reserva 125,9 millones de euros para la garantía de rentas, 16,1 millones para la garantía habitacional y un millón de euros para la garantía de los suministros básicos del hogar.

El departamento del Gobierno regional que más dinero gestionará para el desarrollo de este programa será el de Empleo, con 86 millones de euros; seguido del de Servicios Sociales, con 29,9 millones; Vivienda, 17,2 millones; Educación, 11 millones, e Igualdad, 0,3 millones de euros.