La Asociación castellanomanchega de Familias Numerosas (ACAMAFAN) ha reclamando recursos para el nuevo curso escolar. “Queremos hacer una llamada de atención a la sociedad y a los políticos porque no hay una atención hacia las familias numerosas ni en el ámbito educativo ni en cuanto a la conciliación. Estamos viendo que a la hora de dar ayudas, no se tiene en cuenta el número de miembros que tenemos estudiando ni la renta per capita, ni las dificultades que tienen sobre todo las madres de familias numerosas en conciliar”, señala Eduardo Galicia, presidente de la Asociación.

Reconoce que están preocupados por la crisis sanitaria y por el posible contagio de sus hijos en las aulas pero también les preocupa la situación en la que están y estarán muchas familias a corto plazo. "Las medidas en caso de contagio en los colegios deja a las familias numerosas en situación sanitaria y laboral precaria. Una familia con tres o más hijos tiene muchas más posibilidades de tener que guardar cuarentena por uno u otro de ellos ante un posible contagio o contacto”.

Según ACAMAFAN, el plan ‘Me cuida’ que faculta al trabajador para adaptar su jornada laboral o reducirla hasta el 100% para el cuidado de familiares en cuarentena para evitar la transmisión de la COVID-19 y que el Gobierno central tiene previsto prorrogar hasta el 31 de diciembre, no tiene en cuenta al colectivo. “En cualquier sociedad, la familia es fundamental para su desarrollo y aquí no se ponen las medidas necesarias para ayudarla, para mantener las condiciones laborables y de conciliación que le permitan ofrecer a sus hijos una educación de calidad”.

Además, insiste en que no hay una propuesta real para las familias numerosas. "La Consejería de Educación no ha tenido en cuenta a las familias numerosas a la hora de planificar la vuelta al colegio, al igual que tampoco ha tenido en cuenta al resto de familias”, asegura. “Han hablado de repartir tabletas pero los criterios son los mismos que con los libros o con el comedor, y es que a las familias numerosas no les llegan”.

Eduardo Galicia exige invertir en recursos para las familias y para facilitar la conciliación. "No podemos ser ciegos a la realidad, prevenir es más barato que lamentar y arreglar. La conciliación familiar es una necesidad social que no puede recaer en las familias y las empresas, debe se asunto prioritario de toda la sociedad”.

“Pedimos unos criterios de renta per capita ponderada, de manera que quien más hijos tiene tengan más apoyo en la enseñanza. Y por otro lado, en el trabajo que se apoye a las empresas que son las que van a negociar con las familias la conciliación”, concluye.