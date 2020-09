Un diseñador de Guadalajara hace historia y realiza el primer desfile virtual en España

Tiene tan solo 27 años y ya ha hecho historia en el mundo de la moda. Natural de Guadalajara, Juan Carlos Pajares ha conseguido que su firma JCPAJARES se convierta en la primera en presentar su colección a través de un desfile virtual en nuestro país, además de ser la primera en hacerlo dentro de la pasarela MBFWMADRID. “La acogida fue muy buena, aún sigo alucinando, unos de los primeros medios que cubrieron el show fueron Vogue Alemania y Vogue Francia y toda la cúpula de la moda ha alucinado”.

Su pasión por el mundo de la moda le viene desde pequeño. “Comencé de manera autodidacta. Estaba en la Selección Española de Baile Deportivo y empecé a hacer los trajes a mis parejas de baile, y ahí empezó mi vínculo con la costura aunque siempre he estado muy ligado al arte, y siempre he tenido claro el tema del diseño. Trabajé en alguna marca, pero de forma natural surgió la mía y luego me becaron en Londres y tuve la oportunidad de terminar mis estudios allí”.

Su última colección ‘Annual 20.21’ se ha convertido en la primera propuesta atemporal de la firma, uniendo invierno y verano, y también supone una apuesta por el consumo más amable y respetuoso con el medio ambiente, así como más limitado y exclusivo. Su colección establece además vínculos con el eterno embajador de Castilla-La Mancha, El Quijote.

Con esta acción ha pretendido dotar de visibilidad a la marca turística de Castilla-La Macha ‘En un lugar de tu vida’, y se enmarca en la campaña de promoción de destino ‘Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca’ que ha contado también con otros grandes personajes mediáticos. “Siempre he tenido mucho vínculo con la región, y he barrido para casa siempre que he podido y me da rabia que las zonas rurales solo sean conocidas por el campo o sus paisajes”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado y patrocinado la presentación de la nueva colección del diseñador, con orígenes alcarreños, y que tiene un importante arraigo inspirador en la figura más emblemática de la región, El Quijote, que inspira e impregna buena parte de los diseños de su última colección a través de uno de sus episodios más emblemáticos, el de la batalla contra los molinos.

El Ejecutivo autonómico ha participado en la promoción de la nueva colección del joven diseñador como parte de su compromiso por dotar de visibilidad la marca turística de Castilla-La Mancha, a través de la promoción de recursos que entronca en otros sectores que también cuentan con el apoyo del Gobierno regional, como el sector de la moda; promocionando también un destino turístico como Campo de Criptana en una pasarela internacional de moda.

“El tesón es una de mis características, siempre he estado haciendo cosas y ahora con esta colección ha sido la explosión. Ha sido mi favorita porque la he trabajado en dos partes, la trabajamos antes del confinamiento, la tuvimos que parar y luego la retomamos desde otra perspectiva, y eso ha sido como cocinarlo a fuego lento, te sale más rico, y esto se ha visto en el resultado”.