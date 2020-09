La divulgación científica a través del humor: “Creo que no se llega a comprender nuestro papel en la sociedad”

Acercar la ciencia a la sociedad de forma más atractiva es uno de los principales retos del colectivo en los últimos años. “Necesitamos visibilidad por parte de las administraciones”, asegura Jorge Ángel Martín Ávila, estudiante en el programa de doctorado en Ciencias Forenses de la Universidad de Alcalá y finalista de FameLab, un certamen internacional de monólogos científicos organizado en nuestro país por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British Council. ¿Es posible hacer reír a un auditorio hablando de las estrategias sexuales de los insectos?

“Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el interés último es divulgar, no se pretende profundizar de manera seria en los conceptos a tratar. Hay que buscar el punto medio entre que la gente aprenda algo sobre el tema en el que desarrollas tu investigación o sobre tu área de especialidad pero haciéndolo ameno y divertido, de forma que sean las personas, de forma voluntaria, las que posteriormente tengan ganas de buscar más cosas sobre el tema y aprender más”, explica Jorge Ángel.

Asegura que se puede divulgar sobre cualquier tema, y de hecho hace referencia a canales de Youtube como: CdeCiencia, QuantumFracture, Derivando, La Hiperactina, La gata de Schrodinger, entre otros, dedicados 100% a la divulgación científica y que tienen miles de seguidores. “Creo que no se llega a comprender cuál es nuestro papel en la sociedad y qué es lo que verdaderamente hacemos o cómo funciona la ciencia en el mundo, pero debemos preguntarnos qué parte de ello se deriva directamente de nuestra actividad, para así saber cómo reconducir esto y cómo acercar más la ciencia a la sociedad”.

"Mi monólogo se basaba en las estrategias reproductivas de los insectos y en el concepto evolutivo de ‘Fitness’, esto es, el éxito reproductor de los individuos de una misma especie. Decidí hablar sobre este tema porque me pareció un tema muy interesante, ya que los insectos presentan estrategias reproductivas casi inverosímiles, a partir del cual se podía desarrollar bastante humor y que es en muchos casos desconocido por la mayoría de las personas ajenas al ámbito de las Ciencias de la Vida”, subraya.

Actualmente se está doctorando en entomología forense. “Mi tesis se basa en el estudio de las diferentes especies de coleópteros (escarabajos) de interés forense que aparecen en las diferentes fases del proceso de descomposición de un cadáver”. Le gustaría seguir investigando, aunque, tal y como está el panorama científico en nuestro país, lo ve como una salida complicada. “Necesitamos visibilidad y ocupar espacios de audiencia, acercarnos a la gente que, desde sus casas, consume material audiovisual. También necesitamos trabajar aún más como científicos, creando espacios propicios en los que divulgar, aunque eso es algo que está aumentando cada vez más”.

También considera que sería positivo que apareciera una figura laboral como la de "divulgador científico", para aquellas personas que quieran, además de investigar, contarle al mundo lo que hacen, cómo lo hacen y por qué les apasiona. De hecho, su pasión por la ciencia, y en concreto, por los insectos, le viene desde muy pequeño. “Mi abuelo Alfonso me enseñó muchas cosas de los animales, de las plantas y del campo en general. A los 5 años ya me sabía los nombres de todos los pájaros y árboles que se veían fácilmente por mi pueblo, pero lo que me gustaba especialmente eran los insectos. Tan raros y tan diversos, con costumbres únicas en muchos casos. A medida que he ido creciendo, la ciencia ha sido algo que ha ido apareciendo en mi vida como una forma de entender el mundo de una forma lógica”.

Como en cualquier área de conocimiento, explica, el ejercicio científico es indispensable para la entomología, la ciencia que estudia los insectos, y en el momento de terminar la carrera fue cuando se dio cuenta de que quería dedicarse a la investigación.