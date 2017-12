El PP califica de “vergüenza inaudita” la “ausencia” de García-Page en el pleno

A pesar de que la primera jornada del debate sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 ha transcurrido con normalidad, el Partido Popular, no ha perdido la oportunidad para criticar al presidente de Castilla-La Mancha por no haber asistido al pleno presupuestario, aunque sí se le ha podido ver en las dependencias de las Cortes regionales. Los ‘populares’ han calificado de “vergonzoso” que no haya estado en la sesión plenaria, algo “inaudito” cuando lo que se está debatiendo es la ley más importante del año, ha señalado el portavoz de la formación, Francisco Cañizares.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta del grupo popular en las Cortes, Ana Guarinos. Para la popular, la "ausencia" de García-Page en el pleno demuestra "la falta de respeto y la falta de interés que tiene el máximo representante por una ley que es suya pero que parece avergonzarle". "No está aquí ni para escuchar a los consejeros, ni a su grupo parlamentario", ha criticado Guarinos, que ha incidido en que la ausencia de García-Page "significa dos cosas, por un lado, la falta de respeto al poder legislativo y también a los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Blanca Fernández. FOTO: Cortes

Por su parte, la portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha criticado que los dirigentes del Grupo Popular hayan querido “distraer la atención” del debate presupuestario dando una rueda de prensa para criticar la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha del pleno, cuando "hoy es el turno para que los grupos parlamentarios defiendan sus enmiendas o el dictamen y no es necesaria la presencia del máximo mandatario regional".

Para Fernández, los ‘populares’ se han puesto “nerviosos” porque han visto que "no pueden impedir que se aprueben unos presupuestos que son buenos para seguir reconstruyendo el Estado del Bienestar, la sanidad o la educación, para seguir creando empleo y redistribuir la riqueza".

Lo que si ha criticado la portavoz del Grupo socialista es que durante la mayor parte del debate haya estado ausente del salón de plenos el vicepresidente segundo de las Cortes regionales y diputado del Grupo Popular, Vicente Tirado, “que a pesar de cobrar de la cámara autonómica ha desatendido absolutamente a su grupo parlamentario y ha pasado de la ley más importante del año”.