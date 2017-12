Page achaca a Podemos el retraso en la reforma del Estatuto y pretende retomarlo en 2018

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, ha celebrado su tradicional desayuno de fin de año con la prensa, donde ha hablado del futuro de la región en el tiempo que le queda de legislatura, ya menos de dos años, y las medidas que piensa tomar. Muchos fueron los temas que tocó: la cultura, el crecimiento económico, la sequía, la gestión del Tajo y, como no podía ser de otra manera, también Cataluña. "Voy a estar muy vigilante de la deriva económica", aseguró el socialista que explicó que su defensa por la región será "férrea" para que los castellano-manchegos no entren en una "lotería financiera o autonómica".

En cuanto al futuro de la región, uno de los temas que han quedado más apartados de la agenda ha sido el estatuto de autonomía, al que se ha referido el presidente regional. En este sentido, lamentó que debido al rechazo por sorpresa de Podemos de los presupuestos de 2017 se paralizasen las conversaciones al respecto. "Fue una de las consecuencias indeseables. No era fácil hablar con ellos", recordó. Sin embargo, Page también explicó que se retomarán las conversaciones con los partidos dentro del parlamento regional y también con Ciudadanos.

"Tienen que estar implicados. Ha sido muy raro, producto de la trama electoral de Cospedal que no estuvieran en las Cortes", señaló, apuntando a los 90.000 votos que consiguió la formación naranja en las elecciones autonómicas de 2015. El siguiente paso, explicó Page, es ver si "cabe o no cabe" reforma en el estatuto, la opción "a". Por otro lado, el otro planteamiento es la modificación de la legislación electoral. "Mantengo el compromiso de hacerlo, no sólo por el PSOE, sino por el consenso", señaló.

Page recalcó que cualquier ampliación de la cámara castellano-manchega beneficiará a los partidos como Podemos o Ciudadanos, y señaló que actualmente se ve una "infrarrepresentación" parlamentaria en las Cortes de estos partidos. "Es algo que he planteado en reuniones con Albert Rivera y con Cospedal y que se ha ido aplazando por la coyuntura del año. Cada urgencia nos ha ido a retrasar los objetivos a largo plazo", señaló.

Contar con Ciudadanos también en materia de agua

Emiliano García-Page también recordó que la pelea por el agua en Castilla-La Mancha no es una lucha reciente, sino que se ha extendido por más de una década. "Si esta región no se hubiera mantenido en su sitio hace diez años, hubiera sido una realidad un segundo trasvase desde el Tajo medio", aseguró. Se trata de un problema, señaló, de ámbito nacional en el que se han beneficiado otras Comunidades Autónomas como Aragón y que ha llevado a que se encuentren alternativas como las desaladoras para el abastecimiento de agua del Levante.

Por eso, Emiliano García-Page quiere plantear cinco bases para un Acuerdo nacional sobre el agua, incluyendo no sólo el planteamiento "global" que ya tienen asumido desde Bruselas, sino también a Ciudadanos. "Lo plantearé en mi partido para que entre en este juego [Ciudadanos]. Me parece importante", aseveró. Page recordó que la batalla por el agua "ya está ganada" en Europa, ya que tanto el Parlamento como la Comisión tienen "asumido" el fin del trasvase. "El trasvase significa la condena ecológica a una parte del país", sentenció. Por eso, celebró los avances "extraordinarios" en un contexto europeo porque significan un "antes y un después" en la lucha por el agua.