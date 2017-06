La Raíz: "No hemos despertado a nadie. Le damos forma a un pensamiento global"

La Raíz encabeza la segunda edición del festival Babylon, una iniciativa en Cuenca que viene a mantener todo un proyecto de gestión cultural y artística que parecía perderse con el cierre de la sala. Es precisamente una de las razones por las que el grupo de Gandía, que este año ha estado inmerso en una gira por Europa y Latinoamérica que titularon 'La Hoguera de los Continentes', participará en el evento. Eso y porque cualquier oportunidad es buena para seguir dando difusión a su música.

"Queremos dar impulso a las localidades, a la gente, a las iniciativas y los colectivos que tienen más dificultades en este tipo de proyectos", explica Pablo Sánchez, voz de la banda. La importancia de estos festivales más pequeños recae, explica, en que intentan "hacerse un hueco" y "mantener una calidad de espectáculo" y eso "a nosotros nos encanta". Además, recalca, "nos da igual tocar en festivales grandes o pequeños, lo que queremos es tocar en muchas ciudades diferentes y dar a conocer nuestra música". Si de paso ayudan a proyectos locales, como el que lleva Babylon, el resultado es mucho más positivo.

En este sentido, recuerda que fue el Alterna Rock, un festival que se celebra en la albaceteña localidad de El Bonillo y que este 2017 celebra su X Aniversario, fue el primero que apostó por La Raíz para sacarlos fuera de la Comunidad Valenciana. Pablo recuerda que consiguieron "un poco de dinero" para costear la gasolina y los ayudaron del principio. Dado el éxito que está teniendo el grupo, ahora ellos también hacen su papel y seguirán participando en todas las ediciones que los llamen. "Hay una relación especial", afirma.

"Hemos hecho una política de grupo muy humilde"

El éxito que ha conseguido La Raíz es innegable. El concierto de cierre de su última gira, que se celebrará en Madrid en octubre de este año, ya ha agotado las entradas de pista en el Palacio de Vistalegre. Sin embargo, no se trata de algo "repentino" sino que ha sido "siempre progresivo". Así lo explica Pablo: "En cada disco que hemos sacado el círculo de seguidores ha ido aumentando también. Hemos hecho muchísimo esfuerzo, con una política de grupo muy humilde y muy desde la base. Hemos tocado en cualquier sitio para que nos conozcan, muchas veces e incluso cuando nos ha tocado muchísimo dinero", señala.

Han preferido hacerlo "lento, muy lento" y por eso no quieren que parezca que el último disco ha sido "el boom" de la raíz. "Aunque es cierto que cuando ya estás ahí arriba, las reacciones con cada disco que sacas son mucho más rápidas". Las canciones del grupo, con un fuerte contenido crítico hacia temas como la religión o la monarquía, son una manera de dar una forma "un poco más bonita o más romántica" a los pensamientos que ya tenía su público. "La gente no es tonta ni ciega. Igual que nosotros, ellos también ven lo que pasa, pero nosotros tenemos una manera de expresarlo basado en la música y eso es lo que les gusta", afirma Sánchez.

"No hemos despertado a nadie, le damos forma a un pensamiento que es global y que muchos tienen hoy en día", resume el cantante. Además, señala, el grupo aprende "mucho más de la gente que ellos de nosotros" y quiere puntualizar de manera decidida que La Raíz "no es un grupo político". "Tenemos opiniones diversas y muchas veces contrarias, pero no cogemos a los músicos por su manera de pensar", asevera.

El grupo surgió del parque y las salas de ensayo. "Salió como salió y hacerlo de otra manera sería pretencioso buscar algo que no ha sido natural. Es como cuando nos dicen que cantemos en valenciano, que no está en nuestros planes", responde ante la falta de mujeres en las filas de cerca de una decena de músicos que son los que componen el proyecto.

'La Hoguera de los Continentes'

La Raíz se volcó con una segunda parte de la gira de su último disco, 'Entre Poetas y Presos', con la que pasaron por Europa y llegaron también hasta Latinoamérica. "Queríamos hacer una gira más suave en cuanto a número de conciertos y que fueran más repartidos", explica Pablo. Al otro lado del océano también decidieron llevar a cabo una política basada en la autogestión, alquilando salas en los países que visitaron, como Chile o Argentina. "No es común ir a países que nunca has visto y donde se saben tus canciones", relata Sánchez.

Realmente, explica el cantante, el análisis de las experiencias que ha tenido el grupo lo podrán hacer cuando acaben con la vida "ajetreada" que están llevando ahora. "Ahora lo asimilamos de una manera bastante común, pero cuando nos sentemos a analizarlo será brutal", afirma. La banda también ha pasado por Italia, Alemania e Irlanda, y tiene entre sus planes Polonia, México y Colombia, así como un verano cargado de festivales "muy especiales" por toda España.