Ben Affleck: "Hace falta carácter para ser el líder siendo el menos poderoso"

Ben Affleck, que vuelve a interpretar a Batman en "Liga de la Justicia", reconoció en una entrevista con Efe que "hace falta carácter para ser el líder de un grupo de superhéroes, pese a ser el menos poderoso".

El filme, que se estrena hoy en España, presenta un plantel de lujo y un mundo que salvar como puntos clave, dentro de un relato que versa sobre la importancia de mantenerse unido cuando una gran amenaza se cierne sobre el planeta.

El director estadounidense Zack Snyder reúne a Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, Aquaman y Flash en una nueva entrega del universo extendido de DC Comics, en la que los superhéroes tendrán que combatir una amenaza encarnada por Steppenwolf, uno de los villanos principales en los tebeos de la editorial norteamericana.

Batman es el líder del grupo y asume la responsabilidad de unir a Wonder Woman (Gal Gadot), Ciborg (Ray Fisher), Aquaman (Jason Momoa) y Flash (Ezra Miller) en la misión de sustituir la pérdida de Superman (Henry Cavill), fallecido en "Batman vs Superman: El amanecer de la justicia" (2016), y luchar contra la amenaza demoníaca.

Affleck aseguró que, pese a la falta de poderes especiales de Batman, "no ser un superhumano es interesante" porque le obliga a recurrir a las habilidades del carácter para suplir esa carencia.

Sus compañeros de rodaje Cavill y Momoa no dudaron en bromear sobre la falta de superpoderes de Batman y afirmaron a Efe que en el set de rodaje se hacían chistes sobre ello "cada tres minutos".

"La idea es que Batman tiene cosas que ningún otro tiene, es un maestro de la estrategia. Puede que él no tenga los superpoderes que tenemos el resto, pero cuando hay que anticiparse o vencer al enemigo, nadie puede con él", prosiguió Fisher.

El filme supone la vuelta a las pantallas de Gadot como Wonder Woman, después de su inicio en "Batman vs Superman" y su primera aparición individual en "Wonder Woman" (2016).

La actriz israelí explicó a Efe que es "interesante y divertido" trabajar con actores y personajes de muy diferentes comportamientos y caracteres.

"Es verdad que todos son muy diferentes, pero tenemos una buena química cuando trabajamos juntos, la experiencia estuvo bien", añadió.

Además, Gadot confesó no sentirse nerviosa al retomar el papel de Wonder Woman tras el éxito que supuso la producción individual, que recaudó 708 millones de euros, según datos del portal especializado Box Office Mojo.

"Es divertido porque antes de ser Wonder Woman la gente me preguntaba si estaba emocionada. Había mucha expectación, sentía la tensión ya que soy una actriz y tengo que concentrarme mucho en ello, porque quiero contar la historia de mi personaje en un modo interesante", relató.

"Ahora que ha sido un éxito (Wonder Woman), la gente me pregunta si estoy nerviosa, pero creo que estoy bien, una vez que tienes una buena historia que contar y tienes un buen director y un buen grupo de actores, es algo mágico, solo tienes que interpretar al personaje y esperar lo mejor", continuó.

Cavill también valoró este papel femenino y manifestó a Efe que acepta que Superman sea el superhéroe más icónico del mundo pero, a su juicio, "en estos días en los que asistimos a una evolución de la sociedad, Wonder Woman es más icónica, porque es necesaria".

El actor estadounidense aprovechó para alabar la labor de Snyder como director, con el que ha compartido rodaje en "Batman vs Superman" y "El hombre de hierro" (2013).

"Es siempre fascinante porque su mente funciona más rápido que la del resto del mundo. Tiene un ángulo muy preciso sobre las cosas y quiere que todo el mundo sea partícipe de ello. Sus efectos especiales son increíbles, puedes ver cómo convierte una pantalla verde vacía (croma) en el producto final, es algo espectacular", aclaró.

Por su parte, Ray Fisher, que debutó como superhéroe en el filme de Batman contra Superman, encara el papel de Ciborg como "un gran punto de partida" para preparar su estreno en solitario, el cual se producirá en 2020.

"(Este papel) te ayuda a reconstruir tu relación con los otros personajes, con tu padre (en la película), te ayuda a reconstruirte mentalmente, y volver a ser una parte del equipo de nuevo, pero con mucho camino por recorrer", sopesó.

Y sobre la posibilidad de que existieran superhéroes en la vida real, Cavill señaló que le encantaría que hubiera "un Superman que combatiese la polución y venciese a los malos".

Mientras que Fischer opinó "que hay mucha gente ahora mismo que adopta el espíritu de estos superhéroes y son héroes en sí mismos. Todos tenemos alguien en nuestro círculo cercano del que pensamos 'tú eres mi héroe'".

