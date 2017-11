Gnone:"'Olga de papel' es para los que se han sentido alguna vez inadaptados"

Tras el éxito de los cómics de la serie infantil de fantasía W.I.T.C.H y de la saga de Fairy Oak, de la que ha vendido más de tres millones de ejemplares en todo el mundo, la italiana Elisabetta Gnone ha creado "Olga de papel", una novela que dedica "a los que alguna vez se han sentido inadaptados".

De visita a Barcelona, donde se exhibirán en primicia mundial las ilustraciones en papel del libro a cargo de Linda Toido, Gnone ha explicado en rueda de prensa que ha escrito una obra para todos los públicos, que en castellano publica Duomo, protagonizada por una niña de once años que tiene el don de contar fascinantes relatos mejor que nadie de su entorno.

Entiende que el personaje que ha construido es alguien que, a lo largo de un viaje en el que se irá cruzando con otros "extraordinarios" personajes, contará "historias para cerrar la puerta a los monstruos que a todos nos dan miedo".

La espoleta para sentarse ante el ordenador surgió después de quedar impactada por diferentes grabaciones de vídeo que se pueden ver en internet sobre acoso escolar y sobre el daño infligido a personas con discapacidad o niños frágiles.

Gnone parte del reconocimiento "de que todos somos frágiles y, por ello, la protagonista de la historia es una niña de papel, un material muy adaptable con el que se puede hacer de todo, desde libros a vestidos, pero, a la vez, muy frágil".

A juicio de la escritora genovesa, en la historia de Olga "la verdadera fuerza se encuentra en todo aquello que nos hace realmente humanos como la diferencia, la imperfección, la sensibilidad y la delicadeza".

Entiende que de la lectura del libro se desprende la importancia que tiene la amistad, la integración y el poder de las historias, a la vez que desea "dar a conocer que es instintivo y natural querer ser igual que los demás, sentirse parte del grupo".

En un hábitat de naturaleza salvaje, ha recordado, "los animales aúnan fuerzas y se reconocen entre sí porque y nosotros cuando vemos al diferente no sabemos si es el enemigo y nos distanciamos de él".

Sin embargo, "quien ha tenido la suerte de experimentar la diversidad se muestra más abierto a la diferencia".

Respecto a por qué no hay piedad en este tipo de comportamientos de acoso, ha reflexionado que, aunque no es socióloga, es hija de biólogos y lo que ha visto a lo largo de los años es que "en realidad es instintivo aislar la diferencia y si uno no ha sido educado en ello, tiende a aislarla, a ponerle distancia, por lo que soy de las que creo que antes de castigar a un niño que acosa a otro, lo primero que hay que entender es por qué ocurre eso".

"Un niño que no es capaz de confrontar la diversidad -ha proseguido- es porque no ha sido educado en ella. La sociedad tiene que ayudarle. Simplificar el 'bullying' no ayuda a nadie".

A la vez, quiere que "este viaje de Olga llegue al mayor número posible de niños y que ella se haga amiga suya, igual como ya ha ocurrido en Italia, y los haga más felices".

Por otra parte, ha insistido en "el poder que tienen siempre las historias" y ha añadido: "Los adultos hemos perdido la costumbre de leer en voz alta, pero tengo una amiga africana de Cabo Verde que me dice que allí la figura del cuentacuentos es algo habitual, es alguien que ofrece masajes al alma".

En cuanto a las ilustraciones del libro, realizadas sobre papel por Linda Toido, ha indicado que desde siempre le ha gustado ilustrar sus libros, "algo que no siempre es positivo porque se priva al lector de su imaginación". "Pero aquí no me he podido resistir", ha recalcado.

A la vez, remarca que "con estas ilustraciones de gran calidad" intenta "educar a los más pequeños en el arte".