Luis Sepúlveda: "Los perdedores dignos son los verdaderos héroes"

El escritor chileno Luis Sepúlveda considera que es "fundamental" volver a retratar en la literatura a los "perdedores dignos", aquellos que saben "por qué han perdido y han tenido el coraje suficiente para afrontar la derrota y no humillarse", pues, a su juicio, son los "verdaderos héroes".

El escritor, en una entrevista concedida a Efe, indica que "siempre" le han interesado ese tipo de personajes ya que son "pequeños ejemplos de dignidad y humanidad, que a veces pasan desapercibidos".

Explica de su última novela, 'El fin de la historia', que se origina a partir de la noticia documentada de la llegada a Santiago de Chile de una delegación de cosacos para exigir la liberación del exmilitar chileno Miguel Krasnoff, un acontecimiento que "salta en forma de una pregunta".

Esa pregunta, asevera Sepúlveda, conduce a otros interrogantes y, por ello, la literatura cumple la función de "presentar la realidad de una manera más accesible y comprensible".

Tras detallar que la novela es "un paseo por el siglo XX, un siglo complejísimo" en el que se libran dos guerras mundiales, revoluciones como la rusa, cubana, o conflictos en Latinoamérica, para el chileno, "eso es parte de una realidad".

Por tanto, apunta que "es bueno escribir una novela y que esa realidad vuelva a aflorar porque hay muchas cosas que no se conocen, no se saben, no han sido analizadas" y "peor todavía, que intentan ser olvidadas".

En ese sentido, precisa que el protagonista de su última novela, Juan Belmonte, que apareció por primera vez en el libro 'Nombre de torero', y él mismo son "muy parecidos".

"Hemos estado en los mismos lugares, nos hemos metido en los mismos problemas, hemos sufrido parejo y tenemos la misma edad", recalca para añadir que le gustaría estar "más firme" con sus convicciones.

Asegura que el mensaje de Juan Belmonte a los jóvenes del siglo XXI sería que "no se dejen robar la juventud" y "entiendan que no se puede ser joven y ser conformista".

Asimismo, explica que para la elaboración de 'El fin de la historia' acumuló alrededor de 700 páginas de investigación, una labor en la que le sirvió haber trabajado como periodista en diarios como el argentino 'Clarín', entre otros.

Cuestionado por si en ese proceso le ha sorprendido algún detalle, el chileno comenta que "la memoria funciona siempre a favor nuestro, tiende a que recordemos lo mejor incluso de lo peor, la parte menos cruel" y, por tanto, "eso nos salva".

Y también apunta que en la memoria interviene la ficción, y esta última, según pasan los años, dice, acorta las historias, hace resaltar los hechos que antes parecían intrascendentes.

Además, sostiene que, ante el riesgo de abrir heridas al acudir a un pasado violento de una sociedad, "la única forma de cerrar las heridas es con justicia", si bien cada persona puede considerar que su herida "está cerrada".

No obstante, defiende que "el perdón no puede ser una razón de Estado, la amnesia no puede ser una razón de Estado".