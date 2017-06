Netflix promociona "Glow" con un combate entre Marta Sánchez y Vicky Larraz

Netflix ha vuelto a concentrar la atención gracias a una campaña lanzada en las últimas horas, en este caso para su serie "Glow", mediante un combate simulado de lucha libre entre Marta Sánchez y Vicky Larraz en el que las dos exvocalistas de Olé Olé dirimen "30 años de enfrentamiento en el ring".

En el vídeo, ambas asumen el papel de luchadoras de "wrestling" en homenaje a las auténticas protagonistas de la citada nueva ficción, recién estrenada y que se desarrolla en los años 80, los mismos en los que Olé Olé vivió su época de esplendor musical.

La promoción de Netflix arrancó con otro vídeo en el que Marta Sánchez interpretaba "No controles", el emblemático tema escrito por Nacho Cano con el que el grupo saltó al estrellato aún en la etapa de Larraz, lo que supuestamente motivó una réplica por su parte en redes sociales: "Ayyy @Martisima_SoyYo, que se te ve el plumerazo y añorando lo bueno, ya no renegamos de @oleolesncontrol no?".

"¿Qué te parece el tuit que puse?", dice la también intérprete de "Bravo Samurai" al final de la pieza recién estrenada, despejando todas las dudas sobre este montaje publicitario que tiene como principal atractivo haber reunido a las dos intérpretes en pantalla.

No es la primera vez que se juntan, ya que ambas habían publicado en el pasado imágenes en sus redes sociales de sus recientes encuentros en Miami, los cuales derivaron en una colaboración para "Sin control" (2016), álbum de duetos con los temas más conocidos de Olé Olé para el que grabaron juntas "Búscala".

"Nunca hubo rivalidad entre nosotras. Hacía falta que charláramos de muchas cosas, por ejemplo, de que nos habían pegado una competencia y de que tanto se había hablado de eso, que llegó un momento en el que te crees", contó Larraz al respecto en una charla con Efe en noviembre del pasado año.