El músico Tom Petty, hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco

El rockero estadounidense Tom Petty se encuentra hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco en la noche del domingo en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles (EEUU). S egún informa el medio TMZ, se encuentra en estado de muerte cerebral.

Según este portal, el famoso músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado. La cadena CBS y Variety llegaron a confirmar la noticia de su muerte, que fue recogida por agencias de comunicación como EFE, Reuters y Europa Press y numerosos medios de todo el mundo, incluido este.

Más tarde CBS informaba en Twitter que la Policía de Los Ángeles, que había informado de su fallecimiento, no podía confirmar su muerte y citaba a TMZ que informa de que todavía "se aferra a la vida".

The LAPD says it cannot confirm earlier reports of singer Tom Petty’s death. TMZ reports that the singer is still clinging to life. pic.twitter.com/Xv4UtVdY4Z — CBS News (@CBSNews) 2 de octubre de 2017

Petty, de 66 años, es una figura fundamental del rock estadounidense gracias a discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994). Alcanzó la popularidad a finales de la década de los 70 con su banda The Heartbreakers, con la que llegó a lo más alto de las listas de éxitos. Temas como The Waiting, You Got Lucky o Learning to Fly le valieron a Petty un puesto en lo más alto de la historia del rock.

El artista recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación, como parte de los actos previos a los premios Grammy.

Petty estuvo de gira durante 2017 con un tour con el que celebraba los 40 años de carrera junto a su banda, The Heartbreakers.

La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EEUU) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde con Lucinda Williams como telonera Petty actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre).