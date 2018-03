Un androide español invita a los uruguayos a reflexionar sobre el sistema sociopolítico

Un "androide" español, llamado Max Nitrofoska, se presentó hoy en el Centro Cultural de España (CCE) en Montevideo bajo el lema "¡Haz Algo!", ya que la primera potencia mundial es la autoestima y las personas por sí solas son capaces de hacer "muchísimas cosas".

Así lo expresó a Efe el artista, quien aseguró que la primera potencia del mundo son las personas y que intenta que los seres humanos se den cuenta de que el "sistema intenta" que sean "una pieza" sin "ningún valor".

"Hola amados seres humanos. No quiero confundirlos con mi aspecto, mi actual aspecto humano", saludó Nitrofoska a los espectadores reunidos en el auditorio del CCE.

El artista multidisciplinario español, oriundo de la "nebulosa Bolívar89", tal y como lo señala en su descripción, comentó que se denomina "androide" debido a su deseo de "escapar de la humanidad".

"Hay cosas que veía con las que no me sentía identificado, para nada. Quería salvarme de la humanidad, no quería ser un ser humano. Entonces, me convertí en una persona que está afuera, un androide", aseguró.

Adoptar esta posición le permitió a Nitrofoska ver las cosas de otra manera y a la humanidad "desde lejos", como si "estuviera en un túnel" desde el que se ve la tierra y lo que hacen los seres humanos.

"Los puedes analizar como si fueran conejillos de indias y a la hora de escribir te da una distancia que te permite verlo de otra manera", agregó.

Nitrofoska llegó a Uruguay por primera vez luego de entrar en contacto con la directora del Área de Exposiciones del CCE, Patricia Bentancur, quien se interesó por el artista español luego de conocer su dossier.

"¡Haz Algo!" nació en agosto de 2010, cuando el Gobierno español dio el primer préstamo a los bancos para que sacaran al país de la situación de crisis en la que las propias entidades habían puesto a la sociedad, según narró el artista multidisciplinar.

"Eso me pareció una noticia increíble que la hicieron en agosto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, pero que no despertó demasiado revuelo, lo que me pareció increíble", sostuvo.

En ese momento, según recordó Nitrofoska, salió a la calle, cogió un megáfono, un atril y se fue a la Puerta del Sol de Madrid a manifestarse, para mostrar su "descontento" e "indignación".

Para su performance en Montevideo, que reúne diferentes técnicas artísticas como el concierto y otras teatrales, Nitrofoska hizo algunos cambios para que las "particularidades políticas" del espectáculo se pudieran comprender.

Su objetivo final es conseguir una "reflexión" por parte del público.

"Como poco me gusta que la persona se moleste con lo que está viendo (...). Si sale, que salga incómodo, tocado por algo. Si, encima de eso, llegó a la reflexión, genial", concluyó el artista androide.