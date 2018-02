Arturo Valls, en los Goya: "Me gustaría que se hablase más de cine y no marear con otros temas"

La anunciada como la noche de los Goya de las mujeres no lo ha sido para todos los asistentes a la ceremonia. Arturo Valls sorprendía con un discurso en la alfombra roja a contracorriente afirmando que la gran noche del cine español no era el momento ni el lugar para reivindicar la igualdad: "Me gustaría que en la gala se hablase más de cine, o por lo menos de los problemas que tiene el cine, no marear con otros temas".

Arturo Valls: "Creo que no es una noche para reivindicar, se debería hablar más de cine y de lo que cuesta producir una película, no marear con otros temas" #Goya2018 pic.twitter.com/I2Spv1cuPF — Europa Press (@europapress) 3 de febrero de 2018

En términos similares al presentador se expresó el actor Miguel Ángel Muñoz que afirmó que "no es una noche para reivindicar, sino para disfrutar de la fiesta del cine español, para sonreír, para estar con los compañeros y pasarlo bien".

La Asociación de Cineastas CIMA ha estimado oportuno destacar el problema de que en esta 32 edición de los Goya no exista ni una sola candidata femenina en ocho categorías o que, con Verano 1993 y La librería, solo sean cinco las cintas nominadas a Mejor Película escritas y dirigidas por mujeres en toda la historia de los premios.

Por eso, repartieron 1.800 abanicos rojos antes de la ceremonia, "rojos para llamar la atención, rojos para expresar nuestro bochorno". La idea era que se fundiesen con el rojo de la alfombra y que robasen un poco los focos a las etiquetas y los diseñadores, pero tardaron en aparecer. Hasta que llegaron Coixet y Simón, el único gesto contra la desigualdad de género fue el color negro de los vestidos.

De la Torre defiende la presunción de inocencia

El intérprete doblemente nominado, a actor secundario por El autor y principal por Abracadabra ha respondido a una pregunta de TVE sobre el ambiente reivindicativo con la figura de la mujer. "Es un debate demasiado profundo como para soltar algo rápido en la tele. Pero estamos por la igualdad, por la defensa de las débiles, de las víctimas, pero también hay que observar la presunción de inocencia", ha señalado Antonio De la Torre.