Los Goya se abanican con aire feminista

Isabel Coixet y Carla Simón, las dos únicas directoras nominadas al premio gordo, fueron las primeras en lucir su abanico rojo con el lema #MásMujeres en la alfombra roja. Mientras, otros como Arturo Valls consideraban que la gran noche del cine español no era el momento ni el lugar para reivindicar: "Me gustaría que en la gala se hablase más de cine, o por lo menos de los problemas que tiene el cine, no marear con otros temas".

Arturo Valls: "Creo que no es una noche para reivindicar, se debería hablar más de cine y de lo que cuesta producir una película, no marear con otros temas" #Goya2018 pic.twitter.com/I2Spv1cuPF — Europa Press (@europapress) 3 de febrero de 2018

Por suerte, la Asociación de Cineastas CIMA estimó oportuno destacar el problema de que en esta 32 edición de los Goya no exista ni una sola candidata femenina en ocho categorías o que, con Verano 1993 y La librería, solo sean cinco las cintas nominadas a Mejor Película escritas y dirigidas por mujeres.

Por eso, repartieron 1.800 abanicos rojos antes de la ceremonia, "rojos para llamar la atención, rojos para expresar nuestro bochorno". La idea era que se fundiesen con el rojo de la alfombra y que robasen un poco los focos a las etiquetas y los diseñadores, pero tardaron en aparecer. Hasta que llegaron Coixet y Simón, el único gesto contra la desigualdad de género fue el color negro de los vestidos.

Un poco más tarde, la junta directiva de la Academia de Cine y otras actrices como Penélope Cruz y Leticia Dolera han desplegado sus abanicos también. Esta última, una de las caras más visibles de la movilización feminista del cine español, ha declarado a su paso por la alfombra roja que "todos los días son de reivindicación hasta que consigamos una sociedad igualitaria".

Preguntada sobre la existencia de casos de acoso sexual en nuestra industria, y que ella confirmó con su testimonio en este diario, Dolera ha recalcado que "España es una sociedad machista igual que la americana y hay casos de acoso en todos los ámbitos laborales". Sin embargo, es partidaria de no poner el foco únicamente sobre el nombre de los acosadores y por abordar el problema a nivel global.

Antonio de la Torre: "Hay que observar la presunción de inocencia"

Antonio de la Torre, doblemente nominado a actor principal por Abracadabra y secundario por El Autor, ha respondido a una pregunta de TVE sobre el ambiente reivindicativo con la figura de la mujer. "Es un debate demasiado profundo como para soltar algo rápido en la tele. Pero estamos por la igualdad, por la defensa de las débiles, de las víctimas, pero también hay que observar la presunción de inocencia", ha señalado Antonio De la Torre.

#Goya2018 🎞 @clarahostalet entrevista a Maribel Verdú y a Antonio de La Torre nominados por "Abracadabra" y en el caso de De La Torre también nominado como actor secundario por "El autor" pic.twitter.com/zgnaGWOs1U — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 3 de febrero de 2018

"Un campo de nabos feminista precioso"

La gala, que ha recibido críticas por venderse como "del año de las mujeres" pero estar presentada y guionizada por hombres, ha comenzado con un discurso de Ernesto Sevilla: "Hay que reivindicar el papel de la mujer, por eso la presento yo". Pocos minutos después, cuando Joaquín Reyes, el otro conductor, se ha paseado por el patio de butacas hablando con algunos asistentes, la propia Dolera ha definido la gala como "un campo de nabos feminista precioso".

"Nosotras somos la otra mitad, la mitad del mundo", ha dicho la actriz cuando ha subido al escenario a entregar el Goya a Mejor Dirección Novel, que ha recaído sobre Carla Simón. "Y la mitad de la imaginación", le ha contestado la directora de La Novia Paula Ortiz, que ha comenzado citando a Lorca.

La directora catalana ha dedicado su premio a sus padres biológicos y a los afectados por VIH, "sobre los que no debería haber ningún estigma". Ha terminado su discurso con un contundente "y por supuesto, más mujeres haciendo cine".