Un documental muestra cómo trabaja el menor de los Adrià: pasión y horas

Albert Adriá es el hermano pequeño del mítico Ferrán, pero también es un cocinero con varias estrellas Michelín que se desnuda en el documental "Constructing Albert" para mostrar su esfuerzo por construirse a sí mismo. Lo conseguido, dice a Efe, es una mezcla de "pasión, horas y humildad".

El cocinero habla con Efe en San Sebastián con motivo de la presentación del documental en la sección Culinary Zinema del Zinemaldia.

"Ferrán ya tiene su espacio en el Olimpo, por qué no yo -se pregunta en la cinta-, estoy bien posicionado. Pero lo haré de otra manera".

Sobre este asunto, Albert explica que "más allá de lo que hemos conseguido, somos dos hermanos que se admiran, se aprecian y se quieren y, como hermanos, hablan íntimamente, solo que nosotros a veces hablamos un poco alto", se ríe para desmentir que "discutan": "Eran reflexiones en voz alta, pero el que salía beneficiado era "El Bulli".

Dirigida por Laura Collado y Jim Loomis, "Constructing Albert" va más allá del sentido de su título, porque Albert Adrià ya está construido, casi totalmente.

"Yo no uso mucho la palabra, intento justificarme con mis actos y eso me funciona", precisa este obseso del lenguaje gastronómico.

Investigación, genialidad, decisión, liderazgo y un punto de cabezonería -aprendido en el día a día de veintitantos años trabajando con su hermano Ferrán en "El Bulli"- marcan la trayectoria de este gran cocinero, que ya se ha ganado su propio lugar y que, sin dejar de ser "el hermano de", ha creado su propio lenguaje.

"Constructing Albert" se ha rodado en cuatro años, los que llevan a su protagonista desde el cierre de "El Bulli" a la apertura, casi a la vez, de cinco restaurantes, todos ellos tan diferentes como "géneros cinematográficos puede tratar un cineasta", explica Adrià.

Artista de los sabores, las mezclas imposibles y perfectas y una imagen impecable en un entorno al que "no se puede pedir nada más", Adrià se deja ver en el quehacer cotidiano con sus equipos, a los que entrena con la mentalidad de auténticos "superhéroes" cuya misión no es salvar la tierra, sino darle los placeres más inimaginables.

En ese territorio creó "Enigma", uno de sus mayores logros y también, su peor quebradero de cabeza.

"Hicimos un concurso para el local y les dije que no tenía dinero; RCR presentó el proyecto más radical, el más arquitectónico, y yo quería una pieza que perdurase en el tiempo", comenta con Efe.

Y antes de acabar, cuenta, "le dieron el Pritzker (el 'nobel' de arquitectura). Y resultó que antes de tener un local de interés gastronómico, lo teníamos de interés arquitectónico", se ríe de su buena suerte.

En el fondo son muchos más los errores que los aciertos, tienes que tener una gran capacidad de autocrítica y reconocer lo que no vale, que a veces no es que no sea bueno, es que no es el lenguaje. Y esto es lo más importante, porque el lenguaje es el que conecta con el cliente".

Esto, dice, lo aprendió de Ferrán. "El inmovilismo es lo que te lleva a la intolerancia y nosotros no paramos de movernos. Y moverte es caro", sonríe.

"Si nosotros tuviéramos una carta con 28 platos que no se mueven, pase lo que pase con la temporalidad de los productos, ahorraríamos mucho dinero, pero nosotros no, yo quiero aprovechar lo mejor de lo mejor en cada momento; mira, acabo de recibir un mensaje de que el robellón está a buen precio, y empieza la temporada de erizos", comenta.

Y responde mensajes mientras camina porque "le da miedo perder un poco de temporada".

Estoy agradecido a lo que este oficio me ha dado, agradecido a mi hermano y a "El Bulli" que, cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de la importancia del legado y entiendes más lo que se consiguió.

"Pero yo lo que quiero es expresarme y transmitir lo que sé, lo que he aprendido. Al final -filosofa- lo mejor y lo peor de este mundo es el ser humano".