El mensaje de Leticia Dolera a los medios: "No os quedéis en el morbo, sumaos a la lucha"

Leticia Dolera se ha convertido hoy en TT mundial gracias a una columna de opinión publicada en eldiario.es. En el artículo, la actriz catalana narraba varias experiencias de acoso y abuso sexual por parte de hombres más mayores y más poderosos que ella en la industria cinematográfica.

La sinceridad de sus palabras ha hecho que muchos se queden en los detalles en vez de reconocer la raíz del problema. Ella ha escrito en el marco de las acusaciones al productor Harvey Weinstein, que ha despertado una ola de solidaridad entre las mujeres de todo el mundo y todos los sectores. Pero su denuncia, como ha recordado en un hilo de Twitter, excede las anécdotas personas hasta alcanzar a "un sistema llamado patriarcado y que ejerce diariamente violencia contra nosotras, las mujeres".

Dolera ha lanzado un llamamiento a los medios que se han hecho eco de su historia, pidiendo que no pongan "el foco en el morbo de lo que a mí me pasó, porque no es lo importante en el artículo". Continúa agradeciendo la visibilidad a un problema social, "pero no os quedéis con la primera parte, quedaos con la segunda y sumaos a la lucha diaria".

Me gustaría comentar algo respecto ala repercusión de mi artículo en el @El diario "El escándalo machista disfrazado de normalidad" 1/6 — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de octubre de 2017

HE visto que otros medios se han hecho eco del mismo, lo cual agradezco de corazón xq ayuda a visibilizar un problema social. 2/6 — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de octubre de 2017

Pero tengo la impresión de que hay quien pone el foco en el morbo de lo que a mí me pasó. Eso no es lo importante del texto. 3/6 — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de octubre de 2017

No va de mí,no de UN CASO AISLADO, sino de UN SISTEMA q se llama patriarcado y que ejerce diariamente violencia contra nosotras, las mujeres — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de octubre de 2017

Violencia económica,social,cultural y física. Violencia q mata. UN SISTEMA q podemos y debemos combatir cada día, en lo micro y lo macro 5/6 — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de octubre de 2017