Un nuevo ciberataque con 'ransomware' afecta a empresas de todo el mundo

Lo avisamos: WannaCry no iba a ser el último ataque de ransomware que sembrara el pánico a nivel global. Y apenas un mes después, Petya viene a confirmar los peores presagios. Mientras se escribe este artículo, el virus se extiende en todo el mundo infectando aeropuertos, centros de negocio, multinacionales, puertos marítimos y un sinfín de empresas.

Entre las empresas afectadas se encuentra el bufete DLA Piper, una consultora de abogados, Mondelez (matriz de Cadbury, Nabisco y dueña de Oreo, Chips Ahoy y TUC) o la firma danesa Maersk, líder mundial en el transporte marítimo a través de contenedores. Según El Confidencial, la firma DLA Piper en sus oficinas de Madrid ha ordenado a sus empleados que apagasen rápidamente los equipos y les ha prohibido utilizar el correo electrónico para cualquier comunicación. "Se ha ido todo el mundo a casa, aquí no están ni los técnicos", explica un trabajador de la firma al diario digital.

"Confirmamos que algunos sistemas de Maersk están caídos. La seguridad de nuestros acuerdos comerciales y nuestros clientes es nuestra prioridad principal. Seguimos actualizando", anuncia la empresa danesa en un tuit.

We confirm some Maersk IT systems are down. The safety of our customers' business and our people is our top priority. Updates to follow.