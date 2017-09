La CE pide más acción a empresas de internet para eliminar contenido ilegal

La Comisión Europea (CE) pidió hoy a las plataformas de internet que sean más rápidas y proactivas a la hora de eliminar contenidos ilegales que inciten al terrorismo, el odio o la violencia, y advirtió de que si sus esfuerzos voluntarios no dan fruto propondrá una nueva legislación obligatoria.

Para indicarles el camino, el Ejecutivo comunitario publicó hoy una serie de guías para que empresas como Facebook, Twitter, Google o Microsoft detecten, eliminen y eviten la reaparición de este tipo de contenidos de forma más efectiva.

El documento no cambia la definición de lo que es o no ilegal, y tampoco es una propuesta legislativa, por lo que las medidas no son vinculantes y su aplicación queda a merced de la voluntad de las empresas.

Sin embargo, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, advirtió durante la presentación de la iniciativa que "si las compañías tecnológicas no cumplen y asumen seriamente responsabilidades", la Comisión propondrá medidas legislativas en mayo de 2018.

Hasta ese momento, el Ejecutivo hará un seguimiento para comprobar si las directrices se aplican y funcionan.

Para mejorar la detección del contenido ilegal, la Comisión pide a las empresas que establezcan mecanismos "fácilmente accesibles" para que los usuarios puedan notificarlo, así como que inviertan en tecnologías que permitan identificarlo automáticamente.

Además les pide colaborar con "notificadores de confianza", es decir, organizaciones especializadas en identificar qué es contenido ilegal, y cooperar con la Policía y los jueces nacionales.

Les llama a crear puntos de contacto con estas autoridades y compartir con ellas pruebas que permitan perseguir a quienes difunden material ilegal.

Por otra parte, les insta a "eliminar el contenido tan rápido como sea posible" y fijar "límites de tiempo específicos" cuando exista un riesgo serio, por ejemplo, en caso de incitación a cometer actos terroristas.

"Hay demasiado contenido ilegal en las plataformas que circula durante demasiado tiempo", dijo la comisaria europea de Agenda Digital, Mariya Gabriel.

Indicó que una evaluación hecha en junio entre las empresas que suscribieron el Código de Conducta de la Unión Europea (UE) contra la incitación al odio, entre ellas Facebook, Microsoft, Twitter y Youtube, reveló que en el 41 % de las veces las plataformas no suprimieron el contenido notificado y que, cuando lo hicieron, tardaron más de una semana en el 28 % de casos.

Asimismo, Bruselas pide que "tomen medidas para disuadir a los usuarios que comparten repetidamente contenido ilegal" y que instalen herramientas automáticas para evitar que el material eliminado vuelva a subirse.

Las directrices no abordan la difusión en internet de noticias falsas, que la CE prevé tratar de forma separada.