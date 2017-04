Maduro dice que la oposición venezolana le ha manifestado su voluntad de dialogar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que hoy, un día después de haber hecho una nueva llamada a la oposición para que se siente a dialogar, recibió mensajes "por cuatro vías distintas" de portavoces antichavistas que estarían dispuestos a participar en estas conversaciones.

"Hoy me han respondido, por cuatro vías distintas, que están dispuestos a sentarse en el diálogo. Me parece bueno. Se lo han dicho a importantes personalidades internacionales. Espero que ahora no vayan a decir 'yo no fui'", anunció Maduro durante un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

Aseguró que esos opositores le han manifestado su disposición al diálogo con mensajes que le han enviado "con presidentes, expresidentes, personalidades internacionales y nacionales el día de hoy".

"Todos me llegaron (los mensajes), los tengo aquí, espero que tengan valentía para dar el paso y muy pronto sentarnos en una mesa de diálogo a decirnos las verdades y a buscar caminos de encuentro por la paz de Venezuela".

Indicó que hoy decidió reiterar públicamente la invitación porque el diálogo "es el único camino para, a través de la palabra, construir la paz, el respeto y desarmar el odio, desarmar la muerte que ustedes han activado, señores de la oposición".

"Espero que esta vez se sienten ya definitivamente para no pararse más, les doy una nueva oportunidad a la oposición venezolana y pido que nos demos una nueva oportunidad todos los sectores que queremos paz", señaló.

El gobernante hizo estas declaraciones en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ya han dejado nueve muertos, cientos de heridos y más de 550 detenidos de los cuales, 334 se mantienes privados de libertad.

Ayer, Maduro convocó a la oposición política a un nuevo diálogo, nombró a sus portavoces para estos potenciales encuentros y señaló que tiene un planteamiento que hacerle a este sector.

El 30 de octubre pasado se inició en Venezuela un proceso de diálogo que se extendió por poco más de un mes y que se suspendió después de que ambas partes se culparan de haber incumplido los acuerdos.

La oposición venezolana aseguró entonces que el Gobierno de Maduro no cumplió con los acuerdos de crear un cronograma electoral, implementar medidas para aliviar la crisis de escasez de medicamentos y alimentos, la liberación de los políticos presos y la restitución del rol del Parlamento.

El cumplimiento de estos acuerdos mencionados por la oposición fue también demandado por el Vaticano a través de una carta que el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín, envió a principios de diciembre a las dos partes dialogantes.