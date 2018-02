Paco Muñoz s'acomiada dels escenaris

Tres concerts, un a Castellò, un a Alacant i l'últim a València per a dir-li adéu per a la banda sonora de l'infantesa de moltes generacions de valencians. El cantant, autor i activista cultural Paco Muñoz tanca a les tres capitals una gira d'acomiadament on l'acompanyen Apa i Ina Martí i on ha anat involucrant a artistes locals i dedica cada concert a vells amics.

Dissabte 24 al Teatre Principal de Castelló, l'acompanyen Llauradors i Artur Álvarez per retre homenatge a Fèlix Estop i a la memòria de Vicent Marzà i Duch i el Mestre Rozalén.

Dissabte 3 de març al Teatre Arniches d’Alacant

Dissabte 10 de març al Principal de València

