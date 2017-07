Alessandro Cesarini “Nyabinghi”

El contrabajista Ales Cesarini nos propone Nyabinghi, su debut discográfico como líder, una mirada a las diversas formas de entender la música, sin ningún tipo de prejuicios, desde su experiencia en disciplinas como la worldmusic o el reggae, hasta llegar de una forma tangencial al jazz; de gran atractivo y llena de matices.

Para ello introduce la magnífica voz y el discurso del cantante Payoh Soul Rebel, el hilo conductor de este especial trabajo. Además, cuenta con la participación de grandes intérpretes del jazz en Valencia, seducidos por este proyecto, que dan forma a un producto realmente sugerente: Javier Vercher, que toca el saxo tenor, aparte de producir el disco desde su Pannonnica Vintage Estudio Records, el pianista francés Baptiste Bailly, el baterista Pere Munuera y el percusionista David Gadea. Nyabinghi, un ritmo ancestral africano usado para rezar, para hablar con el “Más Alto”, da nombre a este proyecto que ya es una realidad. Comienza a fraguarse varios años antes de ver la luz en octubre de 2016.

Tras media vida recorriendo escenarios de la geografía española en un circuito profesional, los músicos que conforman este proyecto fantasean con crear algo sin etiquetas ni prejuicios, cuya raíz sea aquellas músicas que les unen. Un repertorio que les permita seguir compartiendo vivencias y disfrutando juntos en conciertos.

Alessandro Cesarini, bajista afro-italiano afincado en España (Valencia),integrante principal del sexteto, posee una larga trayectoria profesional que le ha permitido colaborar en una infinidad de proyectos y multitud de estilos musicales; adquiriendo así un amplio bagaje musical que lo sitúa como uno de los músicos más valorados de su entorno.

Tras aprender de los proyectos de sus compañeros de profesión en los que ha colaborado durante décadas, Alessandro decide dar forma a su proyecto personal. Para ello se rodea de las personas que le han acompañado en este viaje musical y vital desde sus comienzos hasta la actualidad. PayohSoulRebel (Sergio León) cantante madrileño afincado en Valencia y Pere Munuera, baterista valenciano, acompañan a Ales en la formación Red

Gold & Green así como en diversos proyectos de Reggae y Jazz (Oldfashioneds, The X, etc.).

Entre ellos se ha desarrollado una sinergia que ha desembocado en un sinfín de ritmos, melodías y letras ahora habituales en las jams y conciertos. David Gadea, percusionista de World Music de la zona de La Safor, aporta su duende especial y su conocimiento acerca de ritmos procedentes de tierras lejanas. Con él, Ales comparte diversas formaciones también (Thaïs Morell o Nacho Pereda y Los Chatarreros del Amor).

Además de la formación del disco, son otros los amigos y músicos que han colaborado en el mismo. Ejemplo de ello es Andrés Belmonte (Thaïs Morell y Nacho Pereda y Los Chatarreros del Amor), flautista que aporta su magia en el corte "Tell Me" con un minimalismo exquisitamente bello. Baptiste Bailly, joven pianista francés que reside desde hace poco en Valencia, aporta su elegante gusto por las armonías y su profundidad melódica. Albert Palau, uno de los pianistas más solicitado del panorama valenciano, compañero íntimo de Ales en andanzas musicales pone su granito de arena en el tema "Love of my Life" junto a Voro Garcia, gran trompetista valenciano de jazz del que destaca su habilidad con los arreglos. En la percusión, Borja Barrueta también tuvo a bien dejar parte de su arte en el disco. Y Mariano Steimberg, baterista argentino y compañero de Ales como base de dos de las jams más conocidas de la ciudad, participa en varias grabaciones de estudio.

En definitiva, Nyabinghi es la suma de las experiencias vitales de diferentes personas que acostumbran desde hace años a tocar juntas compartiendo profesión, pasión y amistad.

Todos los temas han sido compuestos por Alessandro Cessarini y PayohSoulRebel con la inestimable ayuda del guitarrista Santiago Peláez en los temas "Afro Dub" y "Bui”. Nyabinghi ha sido producido y arreglado por Javier Vercher en el mágico mundo de Pannonica Vintage y mezclado analógicamente en Supertone Recording Studios, masterizado por Pablo Schuller y lanzado bajo el hospicio de Sedajazz Records.

Nyabinghi es ritmo, es música, es groove, es la obsesión por el loop, lo hipnótico y lo inclasificable... and wek now that... Every time Wehearthe Sound...