1ª parte Compendium Dirección: Jesús Santandreu

2º parte Meets Jack Walrath

1ª parte Compendium

Sedajazz Big Band. Buque insignia del colectivo Sedajazz, desde su fundación en 1991 sus más de 600 actuaciones en auditorios y festivales internacionales y sus cinco trabajos discográficos avalan su impecable trayectoria.

La Sedajazz Big Band, considerada como una de las formaciones referentes en Europa y una de las más veteranas y sólidas de nuestro país. Sedajazz es un colectivo de músicos que actualmente celebra su 25 aniversario y que durante todos estos años ha organizado más de una treintena de seminarios internacionales, ha editado más de 60 discos con su propio sello, tiene su propia editorial de música, ha organizado numerosos festivales de jazz, ha ofrecido miles de conciertos con sus diferentes proyectos y mantiene una gran escuela de Jazz con más de 250 alumnos.

Actualmente la big band presenta la magnífica obra de Jesus Santandreu “Compendium”, que será editado en Cd próximamente.

La Sedajazz Big Band ya cuenta con cinco trabajos discográficos: Three Deuces, De sentir latino, el exitoso Muñequita Linda, Horn Flakes y L'Emigrant, los cuales avalan su impecable trayectoria.

La Sedajazz Big Band ha contado con extraordinarios músicos invitados como Pat Metheny, Freddy Cole, Jerry Gonzalez, Mike P. Mossman, Horacio "El Negro" Hernández, Kurt Rosenwinkel, Jack Walrath, Arturo O'Farril, Bernardo Sasseti, Antonio Serrano, Perico Sambeat, Eladio Reinon, Ramon Cardo, Albert Sanz, Antonio Sanchez, Steve Rodby, Antonio Sanchez o Miguel "Angá" Diaz. Cantantes como Freedie Cole, Soledad Giménez, Nina, Deborah Carter, Juan Diaz "El Indio" y Arahí Martínez (Cuba), Carme Canela, Viktorija Pilatovic y Mamen García, entre otros.

La Sedajazz Big Band ha actuado en importantes festivales internacionales como San Sebastián y Festival de Jazz de San Javier (retransmitidos en TVE), Faro y Nazaré (Portugal), Sassari Cerdeña (Italia), festival de jazz de Madrid, Festival de Jazz del Palau de la Música de Valencia (en 9 ediciones), Valladolid, Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Pontevedra, Toledo, Fiestas de San Isidro, Gala a beneficio de Médicos sin Fronteras, Gala TVE para el Festival de Eurovisión de 1999 con Presuntos Implicados, Premios Nova (1999 y 2000), Concierto Fin de Año en TVV (1998-99) Claustro de la Universidad Literaria de Valencia, feria de Julio en Jardines de Viveros de Valencia, Estación del Norte... así como en numerosos Teatros, Casas de Cultura y en Fiestas Patronales. En el Teatro Principal de Valencia, presentó "Muñequita Linda" editado por la discográfica Lola Records de Fernando Trueba.

“Compendium”

Es una obra del prestigioso compositor y saxofonista de Jazz Jesus Santandreu; un concierto para big band de Jazz en un solo movimiento. Esta composición fue escrita con motivo del 25 aniversario de la creación de la Sedajazz Big Band y para los músicos que la integran. A diferencia de las composiciones tradicionales para big band, "Compendium" se desenvuelve de manera sinfónica sin intervenciones solistas. Posee esta pieza una gran fuerza climática junto a colores tímbricos, riqueza armónica y rítmica, fruto de la exploración de músicas de otros planetas y dimensiones.

2ª parte Meets Jack Walrath

Trompetista, compositor, líder, director, arreglista, educador, escritor e historiador. Walrath es uno de los padres de la trompeta moderna, con un equilibrio exquisito entre excitación y un jocoso sentido del humor. Este músico, nominado a los premios Grammy, ha trabajado con Charles Mingus, Charles Mingus Big Band, Mingus Dynasty, Charles Mingus Orchestra, Ray Charles, Muhal Richard Abrams, Mike Longo, Ricky Ford, Sam Rivers, Joe Morello, Charli Persip, Miles Davis, Quincy Jones, Bill Moring, Frank Lowe, Ray Anderson, Craig Harris, Pete La Roca, Mike Longo, Elvis Costello, Motown, Larry Willis, George Gruntz, Paul Jeffrey, Gunther Schuller, Hal Galper, the Monk Tentet, David “Fathead” Newman, Bobby Watson, Mike Clark, et al.

Ha aparecido en películas, televisión y radio tanto como sideman como líder desde 1965. Ha aparecido en más de 30 álbumes como líder. Además, ha aparecido en incontables grabaciones con otros (Mingus-14, Abrams-3, y otros como Persip, Davis, Lou Rawls, Richie Cole, Chet Baker, Joe Lovano, Ricky Ford, the Jazz Tribe, Joe Lovano, the WDR Big Band, Jamaaladeen Tacuma and Gruntzpor nombrar unos cuantos).

Como escritor ha colaborado en las revistas de jazz más prestigiosas y como compositor ha trabajado para Mingus, Red Rodney, Mike Longo, Catania City Brass Orchestra, Ira Sullivan, Cecil Brooks III, Bill Cosby, Headhunters, the Brooklyn Symphony Orchestra, WDR, NDR, UMO Orchestra, Catania City Jazz Orchestra, Charli Persip Superband, Upper Austrian Jazz Orchestra, et al.

Ha escrito la banda sonora para “Homicide: Life On The Street” y la Bill Cosby NBC Mystery Movie. Además de liderar sus propios grupos, THE JACK WALRATH GROUP, WHOLLY TRINITY, HARD CORPS, THE MASTERS OF SUSPENSE y un quinteto, también fue líder de MINGUS DYNASTY y THE CHARLES MINGUS BIG BAND. Además, ha dirigido las orquestas europeas mencionadas anteriormente y el trabajo de Mingus “Epitaph” con la TUCSON JAZZ SOCIETY.

Ha recibido premios de composición de la National Endowment For The Arts, the Aaron Copland Composition Grant y de la Mary Flagler Cary Trust. Por actuaciones ha recibido premios de la NEA y la Quad City Arts.

Además, ha escrito un libro educativo que ha sido publicado por Advance Music.

Músicos

Director _ Jesus Santandreu

Saxo Alto _ Perico Sambeat

Saxo Alto_ Alexey Leon

Saxo Tenor_ Vicente Macian

Saxo Tenor_ Joan Benavent

Saxo Barítono_ Fco. A. Blanco “Latino”

Trompeta_ Voro Garcia

Trompeta_ Raul Garcia

Trompeta_ Fede Crespo

Trompeta_ Pep Zaragoza

Trombón_ Carlos Martin

Trombón_ Toni Belenguer

Trombón_ Vicente Perez

Trombón_ Paco Soler

Piano_ Alberto Palau

Guitarra- Ivan Cebrián

Contrabajo_ Ales Cesarini

Batería_ Felip Santandreu

Percusión_ Carlos Llidó