La Diputació vol crear dos llocs de funcionari per als seus professors de toreig

La Diputació de València negocia la seua relació de llocs de treball (RLT) per a regularitzar les desenes d’ocupacions subjectes a l’entitat que no tenen assignada una plaça de funcionari. Les reunions entre els socis de govern (PSPV, Compromís, València en Comú i EUPV) i els sindicats són tenses i ja han generat algun conflicte que n’ha paralitzat la finalització. Entre els conats d’incendi hi ha els llocs de professor en l’escola taurina.

La intenció del PSPV, que porta l’àrea de personal, és “regularitzar” la situació dels dos professors que hi van entrar a través d’una borsa de treball i que han concatenat contractes d’interí durant els últims vint anys, tenint en compte que l’última borsa convocada va ser l’any 2007. La idea dels socialistes, i que també van sol·licitar els sindicats, és legalitzar aquestes ocupacions com a funcionaris interins per a convocar les oposicions en el futur. “És un tema de legalitat”, apunten.

Però els socis de govern dels socialistes s’oposen a regularitzar aquestes places i volen posar fi a l’escola taurina. És més, ha estat l’oposició de Compromís, EUPV i València en Comú la que ha frenat la inclusió d’aquests llocs en l’RLT, encara que la lluita també es manté en altres departaments, com ara Esports. A hores d’ara la negociació de la relació de llocs de treball està paralitzada per aquesta ocupació i d’altres.

L’escola taurina de la Diputació de València imparteix una “formació humana i professional” en toreig. De fet, els alumnes hi entren com a menors d’edat i aprenen a ser matadors de bous en un aprenentatge que se situa en paral·lel amb l’educació reglada. El centre de València és un dels més prestigiosos d’Espanya en aquest camp i en l’etapa del PP en la Diputació va arribar a tenir cinc treballadors i a organitzar desenes de corregudes de jònecs arreu de la província.

L’actual diputat d’Afers Taurins, Toni Gaspar, explica que la Diputació de València només es fa càrrec del sou dels dos professors, els extoreros Víctor Manuel Blázquez i Juan Carlos Vera. Vera també va ser alcalde del PP del municipi valencià de Gilet en la legislatura passada.

Gaspar asegura que l’escola taurina només forma els alumnes –actualment n’hi ha una desena– i que no paga les corregudes de jònecs ni tampoc les organitza. “L’escola s’autogestiona amb el sector, la Diputació només coordina i posa en contacte els agents taurins”, manifesta.