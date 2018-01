Els ultres del 9 d’Octubre demanen la imputació del jove a qui van agredir entre més de mitja dotzena

Els ultres d’extrema dreta imputats per les agressions del 9 d’Octubre a València han presentat diversos escrits en el Jutjat d’Instrucció número 15 en què sol·liciten la imputació dels denunciants a qui van agredir. L’estratègia de defensa obvia la gran quantitat d’imatges i vídeos en què els investigats apareixen pegant en grup als joves que havien acudit a la manifestació autoritzada “Sí al valencià”.

L’advocat d’un dels imputats ha presentat un escrit, a què s’han adherit altres lletrats dels ultres, en què demana la imputació de Vicente –el jove del polo blau que es va enfrontar als agressors– per baralla tumultuària i desordres públics.

Segons ha pogut saber eldiario.es, el lletrat de Gustavo Eleazar Castillo assegura que Vicente “no sols no adopta una actitud passiva com a agredit, sinó que també es posiciona amb els punys enlaire, com si es tractara d’un combat de boxa, i fins i tot intenta agredir una persona que portava una bandera d’Espanya, llançant-li un puntelló, quan estava d’esquena, acatxat, i sense possibilitat de cap defensa”.

Segons els nombrosos vídeos i imatges presents en la causa, Vicente va eixir en defensa de la parella a qui mitja dotzena d’ultres van pegar puntellons en terra, entre ells l’home amb la bandera d’Espanya. Després d’intentar defensar-los, almenys mitja dotzena de persones van atacar el jove, van intentar tirar-lo a terra i el van agredir. Vicente va aconseguir mantenir-se dret, però va rebre molts colps del grup pertot arreu del cos.

Un grup d'ultres agredeix un fotògraf a València

Juntament amb Vicente, com s’observa en la segona imatge, els ultres –en un nombre superior a vint– també van pegar en terra un fotoperiodista. En aquesta instantània es veu que el nombre d’agressors era molt elevat i que el jove del polo blau va ser atacat per una “bandada”.

Per la seua banda, en un altre escrit del lletrat de Gustavo Eleazar Castillo i al qual s’han adherit altres advocats, també demana que s’investiguen càntics en la manifestació autoritzada per “la terra lliure”, que consideren vinculats al grup terrorista desarticulat fa tres dècades.

Les defenses pretenen que sis dels denunciants –tots ells agredits físicament– siguen considerats contramanifestants, perquè els seus lemes no coincidien amb el “Sí al valencià”. Sol·liciten la imputació per desordres públics d’aquestes víctimes del 9 d’Octubre.

L’acusació s’oposa a aquestes peticions perquè considera “que es tracta d’una agressió conjunta innoble d’un grup d’homes adults sobre un jove de 18 anys”. “Vicente va actuar en legitima defensa d’una dona jove, no consta cap lesió dels agressors, no s’ha formulat cap denúncia contra ell: va ser ell qui va resultar lesionat (gràcies a la seua enèrgica, legal i eficaç defensa –i potser a la seua sort– les seues lesions afortunadament no van ser molt greus, però ho podrien haver estat si els agressors, entre els quals, evidentment i sense cap mena de dubte, està Gustavo Eleazar Castillo, hagueren aconseguit tirar-lo a terra)”, al·lega l’acusació.

Ara, les altres parts i la Fiscalia hauran de pronunciar-se sobre aquestes peticions i el jutge decidirà. Encara que tot apunta al fet que les proves gràfiques i els vídeos tan evidents siguen prou arguments per a denegar els escrits.