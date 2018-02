La Generalitat dóna més poder a la Policia contra l'explotació laboral: una ajuda a la Inspecció o intrusisme?

Més recursos per a la Inspecció de Treball. És una demanda constant dels sindicats, que adverteixen que el frau a Espanya amb els contractes temporals i parcials, entre altres abusos, està generalitzat. I l'economia submergida està molt per sobre de països com França, Alemanya i Regne Unit. El Govern valencià ha anunciat aquest mes un conveni amb el Ministeri d'Ocupació perquè la Policia Autonòmica de la Generalitat col·labore amb la Inspecció de Treball "en la lluita contra l'economia submergida". Als inspectors i sotsinspectors que vigilen el compliment de les normes laborals i de seguretat social s'uniran els agents regionals amb algunes competències que fins ara no ostentaven. L'objectiu: "Augmentar les actuacions contra l'explotació laboral". La iniciativa, que dóna poders a la policia en aquest àmbit reservat a la Inspecció, ha generat aplaudiments però també crítiques, especialment des de col·lectius d'inspectors.

El conveni de col·laboració encara no s'ha signat, recorden des del Ministeri d'Ocupació, però ja ha passat el tràmit previ d'aprovació per part del Ple del Consell valencià. "Els nostres comentaris els farem llavors", indiquen des de la cartera que dirigeix Fátima Báñez, que avancen la seua consideració "positiva" de l'acord. Les mateixes fonts afirmen que la col·laboració amb les forces de seguretat de l'estat funciona des de fa anys. No obstant açò, aquest nou conveni dóna competències a la policia depenent de la Generalitat valenciana, "una policia autonòmica i açò fins ara no ho havíem vist, encara que sí col·laborem amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en tota Espanya", sosté una portaveu de la Unió Progressista d'Inspectors de Treball (UPIT).

El Govern valencià també va destacar en el seu anunci que "la Comunitat Valenciana és la primera autonomia on s'arbitra aquesta col·laboració institucional, després de la petició de la Generalitat". La directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno Fernández, explica que la intenció de la nova política és "posar tots els mitjans possibles" al servei de la lluita contra l'economia submergida. Fins ara, els agents autonòmics podien acudir a una fàbrica i prendre nota d'infraccions en matèria mediambiental, "per exemple per on tiraven l'oli i demanaven els papers als responsables". Llavors, la policia podia comprovar que els treballadors no estaven donats d'alta, però açò "no explicava com a infracció" al no tenir competències en aquest àmbit.

El nou conveni cerca"introduir també el factor laboral, que es treballe conjuntament amb la Inspecció de Treball i els agents puguen fer la labor prèvia de detecció", explica Cristina Moreno. La responsable valenciana recorda que perquè "hi haja una infracció social sempre ha de ser via acta de la Inspecció", per la qual cosa la col·laboració amb els inspectors serà indispensable, però els policies podran exercir revisions prèvies i enviar la informació a aquests professionals.

L'exemple d'Alemanya

Després de l'anunci, el professor de Dret laboral Adrián Todolí va celebrar la iniciativa a través de Twitter. Todolí, que va investigar durant un temps a Alemanya, subratlla que el país germà va aplicar una mesura similar en els anys 80, al costat d'altres polítiques, "i va aconseguir molt bons resultats: llavors tenia al voltant del 20% d'economia submergida, similar a Espanya, i ara està entorn del 5%". L'advocat destaca que la incorporació de policies en aquest tema augmenta de manera significativa l'abast de la vigilància en matèria laboral.

"En els 80, Alemanya va entrenar a la policia per als temes laborals. Crec que és positiu, té tot el sentit del món. No fa falta un inspector per a detectar a persones: allí solament arribaven al local, identificaven als treballadors i açò ho lliuraven a la Inspecció". Todolí precisa que és necessària la formació i l'especialització dels agents, però tampoc "fa falta estudiar dret laboral" perquè la Policia solament està present en la fase prèvia: l'ideal és "utilitzar el temps del policia perquè acredite fets i que l'inspector els investigue. La policia té la mateixa presumpció de veracitat", recorda l'especialista.

Aquesta mesura, insisteix l'advocat, ha de ser complementada per unes altres, entre les quals també ha de figurar l'augment del nombre d'inspectors i els seus recursos, així com impulsar campanyes que facen pedagogia contra l'economia submergida. Entre les altres mesures que va aplicar Alemanya a més del reforç policial va figurar "la detenció de moltes persones famoses. Van aplicar la psicologia: la gent pensava 'si als grans empresaris no els agafen, com em van a enxampar a mi?'", explica Todolí.

Miguel Ángel García, secretari d'Organització del sindicat policial SUP a València, precisa que els agents encara no han rebut informació sobre aquest conveni. "A priori, nosaltres hem defensat que la unitat adscrita s'ha d'obrir a nous camps per explorar, que té molt més potencial", reconeix, encara que destaca que per a qualsevol nova competència "se'ns ha de donar formació".

Crítiques d'instrusisme

Els inspectors de Treball no veuen tan clara aquesta nova fórmula de col·laboració. Tant el Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (SITSS) com la UPIT han mostrat les seues reserves a dotar de més competències als agents policials. Una portaveu de UPIT afirma que és obvi que "es van a multiplicar les actuacions, però cal veure de quina qualitat". Encara que cal esperar per a veure com es materialitza el conveni, la representant dels inspectors progressistes insisteix en els seus recels: "Al final el que signa l'acta és l'inspector. Llevat que jo veja açò amb tot el detall, tal com és el nostre treball no em servia solament una nota interna que en en el bar de la cantonada hi havia cinc persones sense donar d'alta".

La inspectora afirma que la llei que regula la Inspecció, de 2015, va afegir l'opció d'acordar aquest tipus de col·laboracions, "i ja vam ser molt crítics en el seu moment amb açò". En aqueix article, el 16.8, "almenys aconseguírem que es tindrien en compte els fets després de la seua valoració per la Inspecció", afig.

El SITSS ha criticat que "l'atribució de facultats i competències d'inspecció a qualsevol altres cossos o policia autonòmica fallida la reserva de funció que la Llei atribueix als funcionaris del cos superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i del Cos del Sotsinspectors Laborals". I afigen: "No procedeix predicar de meres actuacions de comprovació, efectuades per personal freturós de competències inspectores".

Els inspectors de UPIT temen que la mesura siga utilitzada per a substituir a aquests professionals per personal més barat. "Ens criden la policia laboral; no val crear per la porta de darrere una policia amb les nostres competències i sense la formació que tenim".