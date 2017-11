Mónica Oltra: "El dèficit de finançament és tant com tot el pressupost d'Igualtat i Polítiques Inclusives"

"És tant com tot el pressupost de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives". Mónica Oltra ha comparat aquest dilluns el dèficit de finançament de la Comunitat Valenciana, calculat en uns 1.300 milions d'euros, amb els recursos de què disposa el departament que ella mateixa gestiona per a donar una imatge de la pèrdua que representa l'injust sistema de finançament autonòmic.

En un acte celebrat en el saló d'actes del Jardí Botànic de València, convocat per Compromís dins de la seua campanya "Tracte Just" per a calfar motors de cara a la manifestació unitària del pròxim 18 de novembre per una reforma del sistema de finançament, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha assegurat que "el sistema de finançament és per als territoris el que l'IRPF per a les persones, en el qual paga més el que més guanya i menys el que menys guanya". Cosa que ara mateix no es compleix perquè la Comunitat Valenciana paga malgrat estar per sota de la mitjana. "És l'única comunitat pobra que aporta", ha afegit.



L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha centrat en el dèficit d'inversions de l'Estat en territori valencià i ha desgranat algunes xifres, per a assenyalar que en els últims cinc anys han arribat un 30% d'inversions menys a la Comunitat Valenciana del que corresponia segons la mitjana. "Crec que no hi ha dret", ha exclamat.



En l'acte han intervingut també la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, que ha incidit en el "deute històric" acumulat a causa del mal finançament valencià, avaluat en uns 16.000 milions d'euros, i els regidors de l'Ajuntament de València Giuseppe Grezzi, Sergi Campillo i Pere Fuset.



"El finançament impacta directament en les nostres vides", ha assegurat Mónica Oltra per a emfatitzar la importància de la manifestació del 18 de novembre, que compta, a més de sindicats, associacions, organitzacions empresarials i col·lectius cívics, amb el suport de tots els partits polítics excepte el PP.