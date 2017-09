El País Valencià dos segles després de Cavanilles i mig segle després de Fuster

Els economistes Nèstor Novell i Josep Sorribes, intel·lectuals polifacètics, han escrit una d'aquelles obres monumentals que, com apunta el segon, per a bé i per a mal, seran citades per altres en el futur. Es tracta de Nou viatge pel País Valencià, un llibre en dos volums en què els autors recorren 84 ciutats i 24 comarques valencianes amb la mirada del viatger que indaga sobre la societat, l'economia, la història, el territori i la gent, en la línia del que van fer Josep Antoni Cavanilles al segle XVIII, amb les seues Observaciones sobre historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia, i Joan Fuster als anys seixanta del segle passat amb El País Valenciano.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va destacar aquest dijous, en la presentació de l'obra en La Nau de la Universitat de València, la importància del treball després "del que va significar El País Valenciano, de Joan Fuster".

Segons Puig, els autors hi proposen "un debat raonat, rigorós, respectuós, ple de passió i estima pel país dels valencians" a partir "d'una mena de selfies on estem tots i totes". Tot recordant que els precedents d'aquest llibre van ser objecte de crítiques, el president de la Generalitat va assenyalar que Novell i Sorribes hi plantegen una mirada "de vegades il·lusionada, de vegades frustrant, sempre complexa" sobre la realitat valenciana actual.

Nèstor Novell va explicar que la seua ambiciosa obra no hauria estat possible sense la col·laboració de tants i tants "bojos" escampats arreu de les terres valencianes, uns informadors que publiquen revistes, mantenen associacions o promouen iniciatives en "un país ple de valencianistes". "Sense la seua ajuda, el llibre no seria possible i, segurament, el país tampoc", va concloure.

Per la seua banda, Sorribes va comentar que l'origen del seu treball ha estat l'interés per oferir una visió del territori i la societat valenciana sota els efectes de la crisi econòmica, amb tots els seus contrastos. La vocació dels dos autors, va advertir, és que l'obra siga "útil", però va afegir que no s'ha de considerar "tancada", ja que actualment és possible mantenir en evolució una aproximació d'aquest tipus a la realitat valenciana gràcies a la seua eventual difusió i ampliació via Internet. "Aquest llibre hauria d'estar viu", va suggerir.

La publicació de Nou viatge pel País Valencià ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Universitat d'Alacant, la Institució Alfons el Magnànim i Publicacions de la Universitat de València.