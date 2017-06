La plaga que ha obligat a arrancar milers d'oliveres a Itàlia arriba a la península: detectat un brot a Alacant

"És una plaga molt greu". Així ho ha subratllat la consellera d'Agricultura de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, en fer pública aquest divendres la detecció d'un brot de Xylella Fastidiosa en una explotació d'ametlers en producció a Castell de Guadalest, en la comarca alacantina de la Marina Baixa. Ha suposat el salt de Balears a la península de la malaltia forestal que s'ha emportat milers d'oliveres a Itàlia.

La Xylella ha viatjat implacable per Europa des que va entrar al continent per Itàlia. La Comissió Europea s'ha mostrat preocupada per l'expansió sense fre del patogen que afecta arbres llenyosos com les oliveres, els ametlers però també les vinyes. A la Comunitat Valenciana hi ha 10,9 milions d'oliveres dels 280 milions que creixen a Espanya. La producció nacional d'oli ronda els 1.500 milions de tones (més o menys la meitat del total). El Ministeri d'Agricultura li assigna un valor de més de 1.800 milions d'euros anuals.

No obstant això, Cebrián i el seu equip s'han esforçat a explicar que la detecció primerenca d'aquest bacteri permet ser optimistes sobre el seu control. Després de la seua detecció, gràcies als dispostius de control i al fet que l'agricultor afectat ha seguit els protocols de comunicació establits, s'han destruït les "plantes hostes" en 100 metres de radi de la plantació afectada, s'ha fet un tractament fitosanitari contra el vector de propagació, que és un tipus de mosquit, i s'ha establit una zona de quarentena de 10 quilòmetres de radi al voltant del focus.

Mapa del brot de Xylella Fastidiosa a Castell de Guadalest. En cercle, les zonas d'eradicació i de quarantena establides per a controlar la plaga.

En arrancar 2017, el Ministeri d'Agricultura va emetre una ordre per a tractar d'atallar o, almenys, confinar la Xylella en les Illes Balears. La norma prohibia que isquera de l'arxipèlag cap exemplar o esqueix de més de 200 tipus de plantes. També decretava que, si se'n detectava algun en la península, es confiscara i destruïra.

La Conselleria d'Agricultura valenciana, a més de comunicar al ministeri el fet, així com a altres comunitats autònomes (el perill preocupa especialment a Andalusia, donada la importància de l'olivera en aquella zona), ha convocat el comitè d'emergència de sanitat vegetal i ha reunit els representants de les organitzacions agràries, de les cooperatives i del Comitè de Gestió de Cítrics per a donar-los informació de primera mà.

Optimisme oficial

"Serem capaços de contenir la malaltia", ha dit amb optimisme el secretari autonòmic, Francisco Rodríguez Mulero, que ha afegit: "Els agricultors poden estar tranquils perquè, encara que confiem a controlar el brot, si cal arrancar arbres, seran indemnitzats".

Els dirigents d'organitzacions agràries han tancat files amb la Generalitat Valenciana. "Anem a col·laborar tots i la Generalitat farà l'impossible", ha assenyalat Cristóbal Aguado, de l'Associació Valenciana d'Agricultors-Asaja. La detecció precoç és una basa, en la seua opinió, important per a esperar que siga "la primera vegada en el món que la plaga es controla".

"Des de fa anys estem preocupats per l'ocorregut a Itàlia i Balears", ha indicat Ramon Mampel, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders. "S'ha actuat bé. Treballant conjuntament, estem en el bon camí".

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic ha posat en marxa el que ha qualificat com "un sistema intensiu de prospecció i anàlisi per a determinar si hi ha més material infectat en les proximitats de la parcel·la afectada, així com en la mateixa comarca i comarques adjacents".



Ja al desembre passat es van prendre mostres de l'explotació davant l'avís del seu propietari que havia observat una minva en la collita, però les anàlisis van donar resultat negatiu. Un altre mostreig posterior tampoc va donar resultats. Finalment, el 22 de juny es van prendre noves mostres que van confirmar la presència del bacteri en anàlisis realitzades per l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).



"Actuarem per a controlar la plaga i aplicarem les mesures d'eradicació que siguen necessàries", ha anunciat la consellera Cebrián, que ha afegit que el seu departament ha començat a tramitar una ordre d'ajudes per a atendre les eventuals indemnitzacions. "No hi faltaran recursos".