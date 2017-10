Diputació invertirà 900.000 euros en rehabilitar la façana del Teatre Principal de València

La Diputació de València destinarà 900.000 euros del superàvit del pressupost provincial a escometre actuacions de rehabilitació i reforma de la façana del Teatre Principal. Així ho ha traslladat la vicepresidenta de la Corporació provincial, Maria Josep Amigó, al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, durant la reunió de treball mantinguda per fer seguiment dels projectes en els que treballen conjuntament la Diputació i la Conselleria.



El Teatre Principal de València és un immoble propietat de la Diputació, però que l’Institut Valencià de Cultura també usa per a la realització de part de la seua programació cultural i artística.



En concret, els treballs a realitzar inicialment consistiran en la neteja i condicionament de la façana principal, a més d’actuar sobre la coberta per tal de segellar algunes escletxes i evitar filtracions. Maria Josep Amigó ha reconegut que "tot i que la inversió hauria de realitzar-se per escometre una remodelació més profunda del centre cultural, aquest constitueix un primer pas de l’Àrea de Patrimoni per aconseguir la recuperació integral de l’immoble", ha explicat la vicepresidenta.



En aquest sentit, Maria Josep Amigó ha recordat que el projecte inicial per a la reforma de la façana del Teatre Principal "data de l’any 2004, tot i que estava oblidat i sense executar". És per això, ha explicat que aquest "serà actualitzat per part dels tècnics de la Diputació per tal d’adaptar-lo a les actuals necessitats i condicions en les quals es troba el recinte cultural".

Segon pla d'escoles

La trobada entre Amigó i Marzà ha servit també per anunciar que la Diputació de València i la Conselleria d’Educació ampliaran la col·laboració encetada entre ambdues administracions per engegar un segon Pla Municipal de Manteniment d’Escoles. Mitjançant este pla s'escometran diferents actuacions de conservació i manteniment a les escoles públiques d’Educació Infantil i Primària de les comarques valencianes.

Amigó ha incidit en que la dotació econòmica d’aquest programa "encara està per determinar" però que, en qualsevol cas, "no serà inferior als set milions del present exercici, perquè entenem que l’ensenyament públic i de qualitat constitueix una prioritat màxima per al Govern del Botànic, i des de la Diputació volem contribuir-hi amb aquestes ajudes", ha subratllat.

La competència del manteniment dels col·legis d'Educació Infantil i Primària "correspon als ajuntaments, però no sempre aquestes administracions compten amb els recursos suficients per poder mantenir en òptimes condicions un parc d'escoles generalment envellit", ha indicat la vicepresidenta. És per això, "el que fem des de la Diputació és contribuir econòmicament amb uns ens locals molt infrafinançats, possibilitant que aquestes ajudes continuen tenint una important component territorial, de manera que puguen beneficiar el major número de municipis possible i que contemplen la realitat comarcal".

En aquest sentit, Maria Josep Amigó ha recordat que la implementació del primer Pla Municipal de Manteniment d’Escoles va contribuir a la millora de l’eficiència energètica en els col·legis, mitjançant la substitució de portes i finestres en un total de 44 centres educatius radicats en 44 nuclis poblacionals diferents i distribuïts entre 14 comarques valencianes. Unes actuacions que varen tenir incidència sobre prop de 14.000 alumnes i que es varen realitzar comptant amb l’assessorament tècnic de la Conselleria d'Educació i atenent a criteris objectius quant a la prioritat en el tipus d'actuacions i la consideració de criteris d'equilibri territorial i poblacional.