Rebuig unànime de tots els partits en la Diputació de València als actes violents del 9 d’Octubre

La Diputació de València, en representació de la ciutadania, ha manifestat en una declaració institucional en el Ple d'octubre la seua ferma condemna als actes violents, verbals i físics, ocorreguts durant la processó cívica i la manifestació del passat 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

En la declaració, aprovada per unanimitat dels grups representats en la càmera, s'assenyala que “les agressions, insults i exhibició de simbologia nazi, per part de moviments ultres, van entelar un dia de celebració per a tot el poble valencià, intentant interrompre el normal exercici d'expressió dels valencians i valencianes que van voler sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència”.

“L'article 21 de la Constitució Espanyola reconeix el dret de reunió pacífica i de manifestació; drets pels quals l'Estat i les Forces de Seguretat han de vetlar per a assegurar el seu lliure exercici en un entorn de seguretat i amb plenes garanties”. D'aquesta manera, la Diputació de València expressa el seu rebuig als atacs contra la integritat física i moral que es van viure contra la societat civil i contra diversos representants de les institucions valencianes.