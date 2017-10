Foment anuncia un Pla de Rodalia dotat amb 800 milions per a millorar les infraestructures ferroviàries

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d’un Pla de Rodalia per a millorar la xarxa ferroviària a la Comunitat Valenciana que inclou no sols la inversió en infraestructures, sinó també la millora de serveis i de material rodador. El titular de Foment ha anunciat que es destinaran uns 800 milions d’euros només a la millora de les infraestructures.

En una roda de premsa al Palau de la Generalitat després d’haver-se reunit amb el president valencià, Ximo Puig, de la Serna ha avançat que el Ministeri presentarà aquest pla al novembre i el seu termini vindrà marcat no tant per un pressupost en concret com per la redacció de projectes i les declaracions d’impacte ambiental.

Així mateix, el ministre ha dit que durant aquest mes d’octubre tindran a punt l’esborrany del conveni per a l’estació central de València, la coneguda com a estació Portela, que tindrà un pressupost de licitació pròxim a 1.000 milions d’euros.

La licitació del projecte es farà amb la base del que ja hi havia i incorporarà les millores necessàries, i el seu cost, segons De la Serna, serà assumit íntegrament pel Govern de l’Estat.

El president Puig ha destacat que el pla de millora dels trens de rodalia que s’ha compromés a portar avant el Govern de l’Estat és “extremadament positiu”, i ha garantit la col·laboració de la Generalitat en l’impuls d’aquesta iniciativa.

“Els Rodalies no poden ser els germans pobres de les infraestructures ferroviàries, com ho han estat en els últims anys a la Comunitat Valenciana”, ha lamentat Puig, el qual ha insistit que la seua prioritat és “que el servei funcione i tinga un rendiment objectiu”. És per això que considera el desplegament d’aquest pla una bona solució i ha manifestat la voluntat de treballar conjuntament.

“Marc estable” de col·laboració institucional

El cap del Consell també ha defensat la necessitat de generar un “marc estable” de col·laboració institucional per a garantir la planificació i el compliment de l’Agenda Valenciana d’Infraestructures.

El president ha insistit en la importància de l’estabilitat en l’àmbit de les inversions en infraestructures, “una dimensió que va més enllà d’una legislatura”. “Sempre hem reivindicat una racionalització de les inversions, que hi haja una planificació adequada i que aquesta planificació, a més, es complisca”, ha insistit.

El cap de l’executiu valencià ha destacat que “en aquest marc estable de cooperació” s’inscriuen quatre comissions bilaterals que representen un espai de concertació.

La primera, segons ha avançat, atén les grans infraestructures, especialment el seguiment de l’execució del Corredor Mediterrani i l’acabament de la concessió de l’AP7; la segona comissió és l’encarregada d’estudiar el pla de renovació de Rodalia del Govern d’Espanya; la tercera s’ocuparà del seguiment de les inversions en carreteres i, finalment, la quarta comissió està relacionada amb les plataformes logístiques.

Col·laboració entre institucions

El cap del Consell ha qualificat la reunió amb el ministre de Foment, a qui ha agraït la seua “capacitat de diàleg”, de “profitosa”, i s’ha mostrat convençut que l’actual línia de comunicació existent és “el camí que cal seguir”.

Durant la trobada, han abordat altres qüestions relacionades amb el transport i que, en paraules de Puig, són “absolutament vitals” per a les comunicacions de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, i pel que fa a l’Autoritat Metropolitana de Transport, Puig ha demanat que els pressupostos generals de l’Estat del 2018 arrepleguen “aqueixos 38 milions d’euros que, a parer nostre, és el que ens correspon amb relació a altres àrees metropolitanes, i seria difícil de digerir que no fóra així”. Així mateix ha instat a “recuperar part del temps perdut” en l’execució d’infraestructures de carreteres.

Cooperació en l’àmbit europeu

D’altra banda, Puig també ha reiterat a De la Serna la seua col·laboració i cooperació en l’àmbit europeu. En aquesta línia, el president ha explicat que dimarts que ve, 10 d’octubre, viatjarà a Brussel·les per a intervenir en aquesta institució, on traslladarà el seu suport als corredors europeus i reclamarà per a aquests un “finançament adequat” i “el compromís d’altres països membres”.

Respecte de l’AP7, Puig ha argumentat que “no s’ha de prorrogar” i que “ha de ser absolutament lliure de peatge, sobretot en totes les zones que no tenen cap altre tipus de via pública de servei potent”.