El supermercat Consum deixa d'etiquetar els seus productes en valencià "per la legibilitat"

La cooperativa de supermercats Consum està deixant d'etiquetar en valencià els seus productes propis -els coneguts també com 'marca blanca'-, fet que ha suposat que les crítiques s'hagen multiplicat per les xarxes socials.

El primer en realitzar la crítica va ser Joan Sanchis, assessor del Secretari Autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, qui va denunciar el fet a través de les xarxes socials.

. @Consum retira el valencià del seu nou etiquetatge de productes. Una mala notícia. pic.twitter.com/2taXwr1kYJ — Joan Sanchis (@JoanSanchis) 8 de febrero de 2018

A este comentari va reaccionar Consum contestant que "estem presents a 6 comunitats [Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, Aragó i Andalusia], per tant, optem per etiquetar els productes en castellà però mantenim la resta de comunicacions amb els socis-clients en la seua llengua".

Esta contestació no ha estat suficient per a molts internautes que han continuat les crítiques a esta decisió.

En declaracions a eldiario.es des de Consum s'han reafirmat en els mateixos arguments, assegurant que s'ha volgut guanyar en "legibilitat" i "univocitat" en les denominacions, i que havien tingut crítiques des de fora de la Comunitat Valenciana per l'ús del valencià. No obstant cal destacar que dels més de 700 establiments que té Consum, més del 90% estan en territori valencià i català, compartint així la mateixa llengua. Així i tot la cooperativa també assegura que han hagut queixes de consumidors catalans per no entendre les denominacions dialectals valencianes.

D'una altra banda també s'ha concretat que aquest procés de substitució idiomàtica és progressiva, i que actualment encara es compta amb 1.700 productes amb la denominació bilingüe. Preguntats sobre quants han arribat a tindre i en quants es quedaran finalment la contestació era que no es tenen xifres concretes.

Des del supermercat també s'ha lamentat la situació afirmant que "no és just" que se'ls critique per esta decisió, recordant la seua política lingüística amb cartelleria en valencià, amb atenció en valencià també en el mateix idioma, així com el seu ús en 12 milions de fullets publicitaris. A més s'ha destacat la seua "sensibilitat" amb "traduccions i patrocinis de llibres" i que "fem una gran campanya per la llengua".

Compromís també ha volgut oferir part d'estos arguments a twitter amb diversos posts insistint en les motivacions.