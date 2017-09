Compromís insta al PP a expulsar a Albaladejo "per l’odi que fomenta contra la cultura popular valenciana"

El diputat de Compromís a les Corts, Josep Nadal, ha instat a la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana a que "expulse immediatament del PPCV Albaladejo per l’odi que fomenta contra la cultura popular valenciana", després de demanar que es vete el concert que oferirà Pep Gimeno 'Botifarra' junt amb Carraixet a Torrevella qualificant-los de "pancatalanistes".

Nadal ha denunciat que Albaladejo "ha apostat en més d’una ocasió per fomentar conflictes inexistents i criminalitzar qualsevol acte cultural fet en la llengua minoritària". “Tant Botifarra com Carraixet s’han dedicat a recuperar els sons característics del poble valencià, en la mateixa llengua que cantaven fa anys els nostres avis. Pep Gimeno s’ha dedicat durant anys a salvar cançons i melodies que han estat a punt de perdre’s i que constitueixen un tresor cultural impagable per a tots els valencians visquen on visquen i parlen la llengua que parlen”, ha manifestat Nadal.



Compromís considera "del tot inacceptable l’actitud del diputat del PP intentant relacionar les cançons populars de Botifarra i Carraixet amb el procés català, en un intent de criminalitzar qualsevol acte cultural fet per la llengua minoritària; així com intentar enfrontar els valencians i valencianes per la llengua que parlen".



"Aquestes actituds són totalment contràries al esperit del Dia de les Llengües creat per la Unió Europea -marc en el que s'ha programat el concert- i haurien de rebre una resposta contundent des de tota la societat valenciana i alacantina", apunta el diputat.

Les crítiques de Comnpromís se sumen a l'anunci de l'eurodiputada Marina Albiol (EU) de que denunciarà davant la UE l'actitud "excloent i totalitària" del diputat del PP.



Per últim Compromís també ha volgut mostrar el seu suport a les accions de la Conselleria d’Educació i de l’Ajuntament de Torrevella, després que Albaladejo assenyalara directament al conseller Vicent Marzà acusant-lo de voler implantar la seua ideologia en un territori "hostil" com seria Torrevella, contra el que advertia "serem hostils a llops amb pell de corder com Marzà".

La coalició defensa que la iniciativa s'impulsa "per a promoure la cultura popular i l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les diferents comarques del País Valencià. La llengua que parlem els i les habitants d’aquesta terra no ha de ser un mur per a dividir-nos sinó una oportunitat d’enriquiment mutu i de progrés social".