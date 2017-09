El PP vol vetar un concert de Pep Gimeno 'Botifarra', a qui Fabra va distingir amb el Mèrit Cultural en 2013

El PP de Torrevella no vol que el cantant Pep Gimeno 'Botifarra' actue en la localitat per "pancatalanista", malgrat que la seua trajectòria ha sigut reconeguda pel propi PP quan el president Alberto Fabra li va atorgar la distinció al Mèrit Cultural el 9 d'octubre de 2013. Aquesta distinció va ser concedida pel treball del cantant de Xàtiva per la seua tasca de recopilació i divulgació del cant popular i tradicional valencià, així com més recentment també se li ha sigut atorgada la Medalla d'Honor de l'AVL.

El rebuig dels populars ha sigut manifestat pel diputat en el Congrés i secretari General del PP de Torrevella, Joaquín Albaladejo, contra l'actuació programada per al 26 de setembre per la Generalitat en el marc del dia europeu de les llengües, per la qual cosa demana al govern local que no cedisca locals municipals. Així, Albadalejo va qualificar de "pancatalanista" a 'Botifarra', mostrant cartells d'actuacions seues amb banderes independentistes en el local, així com també a l'altre grup programat, Carraixet, assenyalant a més que tindrà lloc "cinc dies abans del referèndum il·legal en terres catalanes".

El diputat del PP també assenyala directament el conseller de Cultura, Vicent Marzà, al qual acusa de voler implantar la seua ideologia en un territori "hostil" com seria Torrevella, rematant també que "serem hostils a llops amb pell de corder com Marzà".