Albiol (EU) denúncia davant la UE l'actitud "excloent i totalitària" del diputat que pretén vetar al Botifarra a Torrevella

L'eurodiputada d'Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciat davant l'Intergrup per a Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües del Parlament Europeu les manifestacions del diputat autonòmic i secretari general del PP de Torrevella, Joaquín Albaladejo, qui ha demanat el boicot als concerts que se celebraran en la localitat alacantina per a commemorar el Dia Europeu de les Llengües.



Albiol ha remès una carta a aquest organisme a través de la qual recorda que aquesta celebració, impulsada pel Consell d'Europa, pretén posar en valor la diversitat lingüística i promoure la seua preservació. Per tant, les manifestacions del diputat popular "defensen el contrari: aprofitar políticament la nostra llengua per a utilitzar-la com a instrument d'exclusió i enfrontament polític".



En opinió d'Albiol, Albaladejo "es desqualifica a si mateix quan menysprea la labor de Pep Gimeno 'Botifarra', reconeguda amb la Medalla d'Or de la Generalitat al Mérit Cultural". "El problema no és que Albaladejo expresse públicament aquest menyspreu, el pitjor és que aquest missatge forma part de l'ideari polític del PP: estimular l'enfrontament per a traure rèdit polític d'avivar l'odi entre comunitats", ha apuntat l'europarlamentària valenciana, qui ha sentenciat: "Darrere d'aquesta ignorància no hi ha més que el sentiment ultradretà d'espanyolisme monolític que el PP intenta amagar moltes vegades sota un discurs amable i d'estima a la nostra cultura".



Albiol ha qualificat de "ridícul important" l'actitud Albaladejo per a intentar arreplegar el suport dels sectors "més radicals de la dreta". "No estem disposats al fet que aquestes conductes queden impunes davant la institució que ha de promoure en tots els territoris europeus els valors de la diversitat lingüística i cultural, i per tota Europa han de conèixer l'escassetat moral que té la dreta valenciana".



Compromís també rebutja les declaracions del diputat popular i han instat la líder del PPCV, Isabel Bonig, a que expulse immediatament Albaladejo per l'odi que fomenta contra la cultura popular valenciana", en paraules del diputat autonòmic Josep Nadal.



“Tant Botifarra com Carraixet s'han dedicat a recuperar els sons característics del poble valencià, en la mateixa llengua que cantaven fa anys els nostres avis. Pep Gimeno s'ha dedicat durant anys a salvar cançons i melodies que han sigut a punt de perdre's i que constitueixen un tresor cultural impagable per a tots els valencians visquen on visquen i parlen la llengua que parlen”, ha manifestat Nadal.



La coalició valencianista considera "del tot inacceptable" l'actitud del secretari general del PP de Torrevella que "intenta relacionar les cançons populars de Botifarra i Carraixet amb el procés català, en un intent de criminalitzar qualsevol acte cultural en valencià". A més, recorda Nadal que no és la primera vegada que Albaladejo confronta llengües i cultures: "Aquest diputat ja va afirmar durant un debat organitzat per les AMPAs del Baix Segura que el Decret de Plurilingüisme del Govern valencià farà que catalans i balears lleven el treball als valencians".