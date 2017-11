El Consell s'encomana a 'Satan' per a lluitar contra la corrupció

Satan, així es coneix de moment -"acabarem posant-li un altre nom, com Salert"- el sistema d'alertes que està desenvolupant la Generalitat Valenciana, gràcies a un conveni amb la Universitat Politècnica de València (dotat amb 55.000 euros), que té com a objectiu principal la prevenció de les males pràctiques per mitjà del control de les diferents bases de dades de l'administració autonòmica, que es creuaran per a detectar possibles irregularitats per a corregir-les i evitar que es puguen produir casos de corrupció.

Es tracta d'una eina, "la més moderna d'Espanya i una de les més modernes d'Europa", que estarà a la disposició de la inspecció general de servei i que està contemplada en l'avantprojecte de llei aprovat aquest divendres pel ple del Consell, tal com ha explicat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz. La qüestió, ha aclarit el conseller, és que es puguen detectar aquestes pràctiques irregulars de manera que puguen ser posteriorment remeses a qui corresponga perquè realitze la corresponent recerca: Agència Antifrau, la Fiscalia, el Tribunal de Comptes...

Així, es tracta d'una eina de detecció primerenca de possibles irregularitats i males pràctiques administratives: "Es tracta d'avançar un pas més en l'estratègia d'enfortiment dels instruments de control que millore els nivells d'integritat de l'administració i propicie una actuació acord al compliment dels principis de transparència, legalitat, objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència".

El titular de Transparència ha destacat l'aposta del Botànic per la Inspecció General de Servei, "la primera barrera d'autocontrol" en l'administració autonòmica. "És un organisme molt important, que actualment compta amb quinze funcionaris, un nombre que volem ampliar a vint i que amb el PP en el Govern només tenia tres treballadors", ha explicat Alcaraz.

En l'elaboració d'aquesta norma han col·laborat entitats com Transparència Internacional o la Fundació Baltasar Garzón, així com també Hervé Falciani , l'informàtic que va traure del banc privat suís HSBC la major llista de evasors fiscals de la història. A més, el sistema d'alertes, "compatible amb l'Agència Valenciana Antifrau", està previst que es puga utilitzar en altres administracions valencianes i la Generalitat també està en converses amb altres institucions espanyoles en les quals es podria desenvolupar.

El Satan està, de moment, en proves i no s'engegarà fins que la llei siga aprovada, "esperem que a la primavera, de manera que puga estar totalment operatiu al llarg del pròxim any", ha dit Alcaraz.