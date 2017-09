La Diputació d'Alacant no permet pagar viatges com el de David Rodríguez a Cuba

Aquesta setmana es feia públic que el coordinador general d'Esquerra Unida, David Rodríguez, hauria viatjat a Cuba el passat mes de novembre amb motiu del funeral de Fidel Castro amb càrrec als fons de la Diputació d'Alacant, un desplaçament que hauria tingut un cost d'1.150 euros pagats amb fons públics.

Des d'EUPV van emetre un comunicat a última hora del passat dimecres en el qual no negaven que el viatge s'haguera produït ni que haguera sigut pagat amb fons provinents de l'assignació de la Diputació d'Alacant al grup provincial d'Esquerra Unida. No obstant açò, justificaven el desplaçament de Rodríguez en el marc de la seua col·laboració amb l'associació valenciana d'amistat amb Cuba José Martí, de la qual el dirigent d'EU forma part.

No obstant açò, segons el reglament de dotació econòmica dels grups polítics de la pròpia Diputació, aquest no és un dels conceptes als quals es podria destinar els diners de l'administració provincial. Segons el text, publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant el 6 de juny de 2013, es poden pagar amb l'assignació dels partits polítics: "els desplaçaments i manutenció dels diputats del grup o del seu personal eventual o assessor, amb motiu d'actes o reunions de contingut local o sectorial d'interès per al funcionament del respectiu grup polític, que contribuïsquen a la formació dels membres dels grups polítics, exclosos les despeses d'assistència a reunions, convencions o congressos-polítics de caràcter general orgànic".

L'escrit d'Esquerra Unida pretenia desmentir informacions "no contrastades [eldiariocv.es va intentar contactar sense èxit en diverses ocasions per via telefònica amb Rodríguez], completament descontextualitzades i amb l'objectiu de denigrar a l'organització en el seu conjunt", i "en particular" a la diputada provincial per Alacant, Raquel Pérez i al coordinador autonòmic de la formació.

Petició d'explicacions i dimissions

Nombroses han sigut les veus que han exigit explicacions a Pérez i Rodríguez dins d'Esquerra Unida des que es va fer pública aquesta informació. Primer van ser el diputat en el Congrés Ricardo Sixto i la responsable federal de Política Municipal, Estefanía Candel, els qui han sol·licitat una reunió amb la diputada provincial perquè els aclarisca en què s'han gastat els 37.849 que té com a assignació en la Diputació alacantina EU i que encara no ha justificat, com si que han fet la resta de grups.

També han censurat aquest tipus d'actuacions altres representants de la formació, com l'exdiputada autonòmica Esther López Barceló, membre de la direcció federal, o la diputada provincial per València Rosa Pérez Garijo, els quals han apuntat que exigiran dimissions de confirmar-se que el viatge es va pagar amb fons públics, al mateix temps que han recordat que Esquerra Unida s'ha caracteritzat en els últims anys per lluitar contra aquest tipus de pràctiques.

I no han sigut les úniques veus crítiques dins d'EUPV, que no entenen com ningú ha assumit encara responsabilitats després de conèixer-se aquests fets que consideren, al menys, qüestionables.