Mercedes Caballero: "El nou PSOE de Pedro Sánchez ha de tenir reflex en totes les seues estructures"

"El nou PSOE ha de tenir reflex en totes les seues estructures", ha assegurat aquest dijous la diputada autonòmica Mercedes Caballero en presentar la seua candidatura a la secretaria general del PSPV en la província de València. La parlamentària -que ha reconegut la seua sintonia amb el fins ara secretari general, José Luis Ábalos, avui responsable federal d'Organització, des dels temps en què aquest últim va disputar el lideratge dels socialistes valencians a Joan Ignasi Pla- s'ha definit com a representant del model que va portar fa quatre mesos Pedro Sánchez de tornada a la direcció del PSOE.

"La meua no és un candidatura personalista", ha assegurat Caballero. "Està organitzada entorn del projecte que aprovàrem en el 39é congrés del PSOE i que vam defensar en el congrés del PSPV". En el primer amb una gran majoria al País Valencià i, especialment, en la província de València, i en el segon amb un 45% de suport en aqueixa província a la candidatura de Rafa García, que va perdre davant de Ximo Puig.

Es tracta, doncs, de representar els 'sanchistes' en el que ha sigut un dels seus feus, ja que, com ha recordat Caballero, és des de l'organització provincial de València, que liderava Ábalos, des d'on primer es va fer costat a Sánchez, tant en la seua inicial elecció com en el moment en què això suposava enfrontar-se a quasi tot l'aparell del PSOE.

La presentació de la candidatura de Caballero, que ha triat Montcada per a fer-la pública la nit d'aquest dijous davant la militància, desbarata els intents del president de la Diputació de València, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que va ascendir a la condició de portaveu del PSPV en el 13º congrés celebrat el juliol passat a Elx, de fer-se també amb el control del partit en la província com a candidat de consens.

"El consens el cerquem entorn d'un projecte, d'un model de partit", ha assenyalat Caballero, que ha afegit, en al·lusió a l'eventual aspiració del president de la Diputació: "Una cosa és l'estructura orgànica i una altra són les cares institucionals".

Acompanyada de Miguel Chavarría, alcalde d'Alboraria, que és l'agrupació a la qual pertany Caballero, la diputada ha indicat com un dels elements que defineixen el nou model de partit el fet que "qualsevol pacte preelectoral ha de ser decidit entre totes i tots".

Mercedes Caballero ha resumit així el seu objectiu: "Que les pròximes eleccions locals, autonòmiques i generals demostren que la ciutadania creu en nosaltres perquè hem recuperat el respecte que vam perdre quan ens vam abstenir en la investidura de Mariano Rajoy".

Una conversa amb el secretari general del PSPV-PSOE i president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha qualificat de "cordial" en la qual tots dos coincidiren que la celebració de primàries no ha de considerar-se un enfrontament, és tot el contacte que fins ara ha mantingut la precandidata amb el sector que es va oposar al retorn de Pedro Sánchez al lideratge del PSOE perquè va recolzar Susana Díaz. Amb tot, Caballero ha puntualitzat: "El meu secretari general és Pedro Sánchez, i també Ximo Puig; és totalment compatible".

El suport a les agrupacions, el treball en la base del partit i l'oposició a qualsevol "pasteleig" per a repartir càrrecs són algunes de les característiques del discurs que Caballero planteja en unes primàries que encara no tenen data perquè Ábalos no les ha convocat, però que ha apuntat que poden celebrar-se a la fi d'octubre, amb el sistema de doble volta, perquè el congrés provincial es realitze al novembre.

La precandidata no ha volgut especular sobre les possibilitats de Rubén Fenollar, militant que ha expressat la seua intenció d'aspirar a participar en les primàries, encara que ha recordat que aquest últim va recolzar Pedro Sánchez en el congrés federal i va estar amb Rafa García en el congrés del PSPV-PSOE. És a dir, que s'ha alineat amb el sector que ella mateixa representa.

Per a poder ser candidat a la secretaria general de la província de València fan falta un mínim de 300 avals de militants. Si cap candidat aconsegueix més del 50% dels vots en primera volta, els dos més votats aniran a una segona volta.