L'extrema dreta intenta sense èxit boicotejar la processó cívica del 9 d'Octubre

Diversos membres i simpatitzants de la formació d'extrema dreta Espanya 2000 han tractat de boicotejar, sense èxit, la processó cívica que ha arrancat aquest dilluns a les 12 hores en l'Ajuntament de València, amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre.

Així, un grup d'ultres apostats en la plaça de l'Ajuntament han realitzat salutacions nazis i han insultat a membres de Compromís, encara que per sort la cosa no ha passat a majors.

També per les xarxes socials hi ha hagut missatges de suport de seguidors de la formació, especialment via Twitter.

Las calles son nuestras,blancs y valencians...VIXCA VALENCIA...ARRIBA ESPAÑA!! pic.twitter.com/KiTIQsRSk0 — Vicent Estruch Corte (@CorteVicent) 9 de octubre de 2017

Excepte pels esmentats crits, la marxa ha discorregut amb normalitat, amb vítols i aplaudiments a la Senyera, que ha portat enguany la portaveu de València en Comú, María Oliver.

Abans d'iniciar-se el recorregut, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha recordat que el 9 d'Octubre és la festa de tots els valencians i valencianes: "Volem manifestar la satisfacció d'un poble unit per a dir molt clarament que aquest poble vol treballar unit per a ser un poble que no siga més que cap, però que no estiga darrere de tots".

La processó ha tingut enguany amb un ampli dispositiu de seguretat disposat tant per la Policia Local com per la Nacional, per a evitar incidents davant la tensió existent pel conflicte a Catalunya.



De fet, la Nacional ha reclutat un centenar d'agents de fora de València, reforç en el qual participen els antidisturbis de la UIP (unitats d'intervenció policial).

Aquesta dotació se suma a l'anunciada per la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, d'un reforç del 34% d'agents en el dispositiu de la Policia Local, la qual cosa significa 327 policies locals en els carrers, 171 en el torn de matí i 156 en el de vesprada, mentre que l'any passat, el nombre d'agents que va integrar el dispositiu va ser de 244 agents, 146 al matí i 98 a la vesprada.