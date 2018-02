El dibujante Ramón Esono, a juicio en Guinea Ecuatorial por su obra crítica contra Obiang

Durante los cinco meses de encierro en una cárcel ecuatoguineana, cuentan sus conocidos, Ramón Esono Evale no ha dejado de hacer aquello por lo que este martes tiene que sentarse ante un juez: pintar. El dibujante, crítico con el Gobierno de Guinea Ecuatorial a través de su obra, fue detenido en septiembre del año pasado en su país, después de haber sido interrogado acerca de sus caricaturas por la policía guineana durante varias horas. Después de meses encerrado sin cargos, el activista fue acusado de "falsificación de moneda y blanquear 1.800 dólares". Este martes está programada la celebración de la primera vista judicial.

El juez titular del caso fijó la vista a las 10 de la mañana, pero por el momento se desconoce cómo se está desarrollando, indican fuentes de Amnistía Internacional, que se encuentran en contacto con la defensa de Ramón Esono.

"Las garantías de que Ramón tenga un juicio que merezca ese nombre, con garantías, no son muchas. Todo el proceso ha sido absurdo", ha afirmado Olatz Cacho, investigadora sobre Guinea Ecuatorial para la Aministía Internacional. "El Gobierno aprovechó su paso por el país para encarcelarle por sus dibujos. Es un preso de conciencia y que no ha cometido ningún delito. Solo ha ejercido su trabajo, dibujar, de forma pacífica", ha añadido.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos, el Relator Espacial de la ONU para la Libertad de Expresión y diferentes instituciones internacionales y africanas han exigido la "libertad inmediata" del dibujante. No dudan en que las razones verdaderas de su encarcelamiento no coinciden con los cargos impuestos, sino que los motivos se encuentran en sus caricaturas críticas con la dictadura de su país. "Las débiles evidencias de la Fiscalía no hagan más que demostrar que el caso es una farsa en represalias por sus dibujos", ha afirmado el director para África de Human Rights Watch (HRW), Mausi Segun, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

Llevaba años residiendo en Paraguay cuando el artista tuvo que regresar a Guinea Ecuatorial para renovar su pasaporte. No iba solo. Lo acompañaba un responsable de la AECID en el país y un profesor del Colegio Español. Tras ser interrogados, explican desde Amnistía Internacional, la Policía mantuvo retenido únicamente al dibujante crítico con la dictadura.

Según indicó uno de los compañeros españoles junto a los que Esono fue interceptado, el primer interrogatorio "se centró únicamente en su trabajo como artista" y " la policía afirmó que solo los miembros de partidos políticos aprobados pueden criticar al gobierno".

Tras ello, Esono fue derivado a la cárcel Black Beach, la que muchos denominan "el Guantánamo Guineano" donde ha permanecido en detención preventiva. En diciembre, la Fiscalía acusó al dibujante de "falsificación de moneda y blanquear 1.800 dólares". "Es ridículo, Esono no vive en el país, es absurdo. Partiendo de esta base, es difícil que pueda tener un juicio con garantías", sostiene la experta de AI.

El Congreso español pide un "juicio justo y público"

Desde entonces, han sido muchas las voces que han solicitado al gobierno ecuatoguineano la puesta en libertad del artista. Dibujantes de todo el mundo han difundido decenas de ilustraciones en solidaridad con Esono.

Los que suscribimos el manifiesto #HumorAmenazado trasladamos todo nuestro apoyo al dibujante Ramón Esono, encerrado desde hace CINCO MESES en una mísera cárcel de Guinea ecuatorial por DIBUJAR chistes de Obiang. #FreeNseRamon #LibertadHumoristaEsono https://t.co/Xr2gnNaDix pic.twitter.com/X848qlBIfA — Ferran Martín (@ferranmartin) 26 de febrero de 2018

Los meses pasan y Ramón Esono sigue en una prisión de Guinéa Ecuatorial por hacer cómics satíricos #LibertadHumoristaEsono pic.twitter.com/t2ofRW2qAX — Darío Adanti (@darioadanti) 27 de febrero de 2018

Este lunes, la indignación contra el encarcelamiento de Esono se ha manifestado también en el Congreso español. Un día antes del juicio contra el activista, todos los grupos parlamentarios españoles reclamaron al gobierno de Guinea Ecuatorial el "respeto de los derechos del artista", así como la realización de un "juicio justo y público".

En su resolución, los diputados coinciden con instituciones internacionales, africanas y de derechos humanos en que los motivos de la detención y posterior prisión de Esono "están relacionados con su ejercicio de la libertad de expresión y crítica política, y no con los delitos por los que finalmente está encausado", informa Efe. "Es muy importante la presión internacional. Esperemos que haga recapacitar al Gobierno guineano".

Durante su estancia en prisión, Esono también ha recibido el reconocimiento de la Red Internacional de los Derechos de los Dibujantes, entregado cada año a caricaturistas cuyo trabajo ha supuesto una "gran valentía en el empleo de la libertad de expresión".

“Ramón no ha hecho nada más que hacer las preguntas que el resto de compatruitas temen hacer. Y su respuesta ha sido una celda en prisión", ha afirmado el director ejecutivo de la Red, Robert Rusesel, en un comunicado lanzado en apoyo del dibujante en estos momentos cruciales.

Según los familiares y amigos que lo han visitado en prisión, Esono ha estado durante estos meses "bien de ánimo y de salud, pese a su encarcelamiento", explicaron desde Amnistía Internacional. "Está encerrado en una cárcel bastante dura. Para matar el tiempo se ha dedicado a dibujar. Lo hace como puede, con un trozo de carboncillo que le han podido entregar sus familiares, trozos de cartón...", describe desde AI. "Intenta continuar lo que tendría que estar haciendo fuera: dibujar".

A través de su obra, Esono ha participado en importantes ferias internacionales de arte como la española ARCO (Feria del Arte Contemporáneo en Madrid, 2010), el Festival FIBDA (Argel, Octubre 2009) o una exposición en la sede de la Unión Africana (Addis Abeba, Noviembre 2009).

Guinea Ecuatorial es uno de los Estados más represivos del mundo contra la libertad de expresión. "Desde Amnistía Internacional venimos denunciando acoso y derribo contra las personas que critican al gobierno. Los opositores son víctimas constantes de hostigamiento y detenciones arbitraria", apunta la experta de la ONG.

Desde AI, se muestran preocupados por un "recrudecimiento" de la represión por parte del gobierno ecuatoguineano tras las fundadas sospechas de fraude electoral despertadas tras los comicios de noviembre de 2017, en las que el partido de Obiang obtuvo un 99% de los votos. A ello se suma, la respuesta emprendida por el dictador a un supuesto "intento de golpe de Estado" que, según el gobienro guineano, tuvieron que abortar el pasado diciembre. "En este marco, durante estos meses ha aumentado aún más la represión contra el derecho de manifestación y de expresión", concluyen desde AI.