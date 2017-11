600 refugiados resisten sin alimentos ni agua en el centro australiano de Manus tras su cierre

Unos 600 solicitantes de asilo han cumplido este jueves su tercer día consecutivo sin comida, agua ni electricidad en el centro de detención en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, después de que se hayan negado a abandonar el recinto.

El centro estaba gestionado por las autoridades australianas hasta su cierre el pasado miércoles, pero los internos, buena parte de ellos huidos de guerras y de persecuciones políticas, rechazan dejar las instalaciones.

Alegan que temen por su seguridad y que los alojamientos alternativos ofrecidos por las autoridades papuanas aún no están terminados. El campamento se encuentra en unos terrenos de la Marina papuana, pero las autoridades han indicado que no usarán las fuerza para sacarlos del centro.

"Pedimos a la Marina de PNG (Papúa Nueva Guiena) que sea paciente. Somos gente pacífica que no vino a Manus por voluntad propia. Es el problema de Australia", ha indica en su cuenta de Twitter Behrouz Boochani, un refugiado y periodista iraní desde el interior del campamento.

Manus missionary wanted to bring some food to refugees but was prevented by the Navy. Australian govt insists on keeping ppl in starvation.