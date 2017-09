El Gobierno pospone la presentación los Presupuestos de 2018 en plena crisis por el 1-O

El Gobierno va a posponer "al menos" una semana la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que estaba prevista para mañana viernes 22 de septiembre. El plazo para que entren en el Congreso finaliza el 30 de septiembre. Si no se cumple este límite, podrían prorrogarse los de 2017.

El Gobierno iba a aprobar el proyecto sin los apoyos suficientes para sacar adelante la norma y con el PNV como principal escollo. Los nacionalistas vascos, cuyo voto vuelve a ser fundamental para aprobar las cuentas estatales, se declaran totalmente cerrados a ni tan siquiera hablar del capítulo presupuestario mientras no se resuelva el caos generado en torno al referéndum catalán.

"Veo que a ustedes les preocupa más el Presupuesto que el follón institucional y la crisis que no es sólo en Cataluña, es en todo el Estado. Esto es mucho más grave y el Presupuesto no me preocupa un segundo", espetó a los periodistas esta semana el portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuando le cuestionaban por sus intenciones durante la tramitación parlamentaria.

El apoyo de los vascos fue fundamental para sacar adelante las cuentas de 2017, hace solo cinco meses. Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente por la crisis desatada por el referéndum catalán del 1 de octubre y los intentos del Gobierno de frenarlo.

Presupuestos más políticos que económicos

El ambiente de enorme crispación por el referéndum independentista catalán, unido a la fragilidad de los apoyos parlamentarios del PP, lleva al ministro de Hacienda a considerar estos presupuestos como "extremadamente políticos", según ha repetido Montoro en varias ocasiones.

El titular de Hacienda, que hoy ha confirmado en los pasillos del Congreso que se retrasa la presentación, contaba ayer a última hora con llevar el proyecto a la reunión del Consejo de este viernes, con la intención de que entrasen en el Congreso de los Diputados el miércoles por la tarde.

Hoy el ministro ha justificado la decisión por la minoría en la que se encuentra el Gobierno para aprobar las cuentas en la Cámara Baja y la necesidad de apurar la negociación al plazo máximo legal e integrar en el proyecto partidas comprometidas con los socios parlamentarios, informa EP. Montoro había mantenido hoy una reunión con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, uno de sus socios parlamentarios para sacar adelante las cuentas.

Hoy mismo el Gobierno y Ciudadanos han cerrado un acuerdo previo para los Presupuestos de 2018. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ha señalado que el principio de acuerdo que ha estimado en " 8.297 millones de euros", aunque ha señalado que se incluyen partidas presupuestadas en las cuentas de 2017 como el complemento salarial y las cuantías destinadas a la Ley de autónomos.

Los funcionarios, pendientes de la aprobación de los Presupuestos

Los sindicatos y el Ministerio de Hacienda están estos días negociando la subida salarial para los funcionarios que está prevista en estos nuevos presupuestos. Esta tarde está prevista la reunión en la que se iba a fijar de forma definitiva la subida salarial para empleados públicos en 2018 en la Mesa General para la Negociación de las Administraciones Públicas. El nuevo escenario, en el que ya no se presentará mañana el proyecto de Presupuestos, podría volver a dejar abierto el resultado de las negociaciones.

Hacienda mejoró ayer por segunda vez su oferta de subida salarial para los funcionarios en el próximo trienio, hasta plantear una horquilla de entre el 5,34% y el 7,95%, si bien los sindicatos ven la oferta "muy insuficiente".