De Guindos: "Continuamos siendo vulnerables, una subida de tipos podría abrir heridas"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dado su última rueda de prensa este martes tras un Ecofin, la reunión de ministros de finanzas y economía de la Unión Europea, antes de pasar a su nuevo puesto como vicepresidente del Banco Central Europeo, y la ha cerrado con estas palabras: "Las únicas carreras políticas que no acaban en lágrimas son en las que uno elige cuando se va". De Guindos ha señalado que pese a la mejoría de la economía española "continuamos siendo vulnerables, la tasa de paro está en el 16% y, aunque la deuda privada se ha reducido, la deuda publica está en el 98,8% del PIB. Ante una subida de tipos de interés esa vulnerabilidad está ahí y podría abrir heridas".

A pesar de esta posición el futuro numero dos de la autoridad monetaria europea ha recordado que "también somos más resistentes, la economía europea crece al 2,5%. Nuestros bancos son mas resistentes, los diferenciales de competitividad se han ido eliminando. Hay que recordar que la principal fuente de generación de problemas no tuvo que ver con diferentes posiciones fiscales, España entró en crisis con superávit y una deuda del 36% del PIB. Todos los problemas han sido por falta de competitividad, por eso le doy tanta importancia a la balanza de pagos, ahí es dónde está el elemento diferencial".

Sobre la llegada de la recuperación a la población, De Guindos ha admitido que "hay una realidad: no hemos recuperado el nivel de empleo, que es la principal fuente de desigualdad y pobreza, es lo que descapitaliza y nos deja fuera. Ha sido al crisis muy profunda, con una caída del 10 puntos del PIB, que no tiene precedentes. Vamos cerrando la heridas, si existen elementos para que España siga creciendo dos años más las heridas quedarán cerradas y atrás. Hay mimbres, somo competitivos".

Con estos planteamientos, aunque De Guindos ha tratado de ser prudente a la hora de expresarse sobre política monetaria ha apuntado que si se consigue que "la inflación nominal se quede en el 2% implica que los tipos de interés nominales van a estar bajos. Incluso para la futura reacción de la política monetaria en los próximos tres años, la política monetaria tradicional es más limitada, de manera que las medidas no convencionales se convierten en usuales", como respuesta a las posibilidades de que en el futuro cercano el BCE elimine o reduzca el plan de estímulos y pretenda subir los tipos de interés.

"La normalización monetaria debe ir acompasada con la recuperación", ha incidido el futuro numero dos del superregulador europeo.

Esta respuesta del ministro de Economía responde a las criticas que apuntan a que su designación responde a un acuerdo entre Alemania y España por el que la cánciller Angela Merkel respaldaba a De Guindos y el Gobierno español apoyaría a Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, cuando toque elegir al sucesor del actual presidente de la autoridad monetaria europea, Mario Draghi, en 2019.

Weidmann es conocido en el ámbito financiero como un halcón, poco amigo de los paquetes de estimulo para soportar a la economía de los países del sur de Europa y con una visión más activa frente a las tensiones inflacionistas. De Guindos ha vuelto a insistir en que tanto él mismo como el presidente del Gobierno han hablado con sus respectivos homólogos en cada país para conseguir los apoyos necesarios pero "no hay contrapartidas".

El ministro de Economía ha vuelto a decir que dimitirá de su cargo "en los próximos días. No va a ser cuestión de un mes". Por un lado, ha negado que su pasado como ministro suponga una muesca en la independencia del BCE: "Antes era el tecnócrata del Gobierno español, no me he presentado a ninguna lista electoral y ahora soy resulta que soy político.De todas maneras les recuerdo que fueron los políticos los que aportaron la independencia a los bancos centrales".

También ha dado explicaciones por su retirada por la carrera para presidir el Eurogrupo. "No fui a por la presidencia del Eurogrupo porque debería ir un socialdemocrata. Ayudé para que el señor Mario Centeno [ ministro portugués de Finanzas] fuera asignado a la presidencia del Eurogrupo. Para mí perder la posición del BCE en 2012 fue un trauma. Había un acuerdo de caballeros que se rompió. Volver al BCE era la prioridad de España", ha comentado a De Guindos.